"Я и не знал, что Манафорт был главой мафии", - Трамп
Манафорту грозит 305 лет тюрьмы.
Президент США Дональд Трамп назвал крайне жестким и несправедливым меру пресечения бывшему руководителю своего предвыборного штаба Полу Манафорту.
"Ничего себе, какое жесткое решение для Пола Манафорта, который представлял Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других ведущих политиков и кампаний. Я и не знал, что Манафорт был главарем мафии. А как насчет Коми (экс-главы ФБР Джеймса Коми) и продажной Хиллари (Хиллари Клинтон - ред.) и всех остальных? Очень несправедливо!", - написал Трамп после ареста своего бывшего соратника.
I’ve had to beat 17 very talented people including the Bush Dynasty, then I had to beat the Clinton Dynasty, and now I have to beat a phony Witch Hunt and all of the dishonest people covered in the IG Report...and never forget the Fake News Media. It never ends!
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