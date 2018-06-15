"Я и не знал, что Манафорт был главой мафии", - Трамп

Манафорту грозит 305 лет тюрьмы.

Президент США Дональд Трамп назвал крайне жестким и несправедливым меру пресечения бывшему руководителю своего предвыборного штаба Полу Манафорту.

"Ничего себе, какое жесткое решение для Пола Манафорта, который представлял Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других ведущих политиков и кампаний. Я и не знал, что Манафорт был главарем мафии. А как насчет Коми (экс-главы ФБР Джеймса Коми) и продажной Хиллари (Хиллари Клинтон - ред.) и всех остальных? Очень несправедливо!", - написал Трамп после ареста своего бывшего соратника.

I’ve had to beat 17 very talented people including the Bush Dynasty, then I had to beat the Clinton Dynasty, and now I have to beat a phony Witch Hunt and all of the dishonest people covered in the IG Report...and never forget the Fake News Media. It never ends!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2018 г.

Ранее сегодня окружной суд округа Колумбия в Вашингтоне отменил освобождение под залог бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Его взяли под стражу в зале суда.

Это решение стало ответом на сообщение прокуроров о том, что Манафорт пытался вмешаться в дела свидетелей по его делу.

Манафорту грозит 305 лет тюрьмы.


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