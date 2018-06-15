Конгрессу США предлагают новые санкции против РоSSии по Крыму и Донбассу

Сенаторы США внесли на рассмотрение Конгресса проект резолюции, который осуждает нарушения религиозных прав и свобод в Евразии, в том числе на территории оккупированных Крыма и Донбасса, и призывает наказать виновных санкциями.

Документ выставлен в открытом доступе на сайте Сената США , сообщает Укринформ .

Проект резолюции призывает президента «укреплять усилия Соединенных Штатов в борьбе с нарушениями религиозной свободы в Евразии, особенно по применению пыток или жестокого, бесчеловечного и унизительного обращения или наказания, длительных задержаний без обвинений, похищения или подпольного задержания людей, а также других грубых отказов в праве на жизнь, свободу и личную неприкосновенность».

Отдельные пункты проекта резолюции отмечают ответственности РоSSии за нарушение религиозных свобод во временно оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. При этом подчеркивается, что оккупационная власть преследует цели группы по религиозному признаку, в том числе крымскотатарских мусульман, верующих УПЦ Киевского патриархата, УГКЦ, Протестантской церкви и других.

Проект резолюции также призывает президента США ввести дополнительные санкции против всех причастных к существенным нарушениям религиозных прав и свобод и оккупированных Россией территорий Украины.