Конгрессу США предлагают новые санкции против РоSSии по Крыму и Донбассу
Сенаторы США внесли на рассмотрение Конгресса проект резолюции, который осуждает нарушения религиозных прав и свобод в Евразии, в том числе на территории оккупированных Крыма и Донбасса, и призывает наказать виновных санкциями.
Документ выставлен в открытом доступе на сайте Сената США, сообщает
Проект резолюции призывает президента «укреплять усилия Соединенных Штатов в борьбе с нарушениями религиозной свободы в Евразии, особенно по применению пыток или жестокого, бесчеловечного и унизительного обращения или наказания, длительных задержаний без обвинений, похищения или подпольного задержания людей, а также других грубых отказов в праве на жизнь, свободу и личную неприкосновенность».
Отдельные пункты проекта резолюции отмечают ответственности РоSSии за нарушение религиозных свобод во временно оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. При этом подчеркивается, что оккупационная власть преследует цели группы по религиозному признаку, в том числе крымскотатарских мусульман, верующих УПЦ Киевского патриархата, УГКЦ, Протестантской церкви и других.
Проект резолюции также призывает президента США ввести дополнительные санкции против всех причастных к существенным нарушениям религиозных прав и свобод и оккупированных Россией территорий Украины.
Инициатором резолюции выступил председатель Хельсинкской комиссии США сенатор Роджер Викер. Соавторами документа подписались сенаторы Шахин, Лэнкфорд, Тиллис и Бузман.
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