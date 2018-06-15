Конгрессу США предлагают новые санкции против РоSSии по Крыму и Донбассу

США-РоSSия

Сенаторы США внесли на рассмотрение Конгресса проект резолюции, который осуждает нарушения религиозных прав и свобод в Евразии, в том числе на территории оккупированных Крыма и Донбасса, и призывает наказать виновных санкциями.

Документ выставлен в открытом доступе на сайте Сената США, сообщает Укринформ.

Проект резолюции призывает президента «укреплять усилия Соединенных Штатов в борьбе с нарушениями религиозной свободы в Евразии, особенно по применению пыток или жестокого, бесчеловечного и унизительного обращения или наказания, длительных задержаний без обвинений, похищения или подпольного задержания людей, а также других грубых отказов в праве на жизнь, свободу и личную неприкосновенность».

Отдельные пункты проекта резолюции отмечают ответственности РоSSии за нарушение религиозных свобод во временно оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. При этом подчеркивается, что оккупационная власть преследует цели группы по религиозному признаку, в том числе крымскотатарских мусульман, верующих УПЦ Киевского патриархата, УГКЦ, Протестантской церкви и других.

Проект резолюции также призывает президента США ввести дополнительные санкции против всех причастных к существенным нарушениям религиозных прав и свобод и оккупированных Россией территорий Украины.

Инициатором резолюции выступил председатель Хельсинкской комиссии США сенатор Роджер Викер. Соавторами документа подписались сенаторы Шахин, Лэнкфорд, Тиллис и Бузман.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Австрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФАвстрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФ
ГПУ завела дело на Мураева по статье государственная изменаГПУ завела дело на Мураева по статье государственная измена
Перед посольством фюрера РФ в Гааге установили 298 пустых кресел в память о погибших пассажирах МН17Перед посольством фюрера РФ в Гааге установили 298 пустых кресел в память о погибших пассажирах МН17
СБУ задержала жителя Мариуполя - шпиона "ДНР"СБУ задержала жителя Мариуполя - шпиона "ДНР"
Бывший пленник "ЛНР" Владимир Жемчугов стал советником СтецяБывший пленник "ЛНР" Владимир Жемчугов стал советником Стеця
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии отменили оправдательный приговор правозащитнику Юрию ДмитриевуВ РоSSии отменили оправдательный приговор правозащитнику Юрию Дмитриеву
"Мемориал" насчитал в РоSSии 158 политзаключенных."Мемориал" насчитал в РоSSии 158 политзаключенных.
В Сенате США заговорили о санкциях против РФ за религиозные гонения на Донбассе и в КрымуВ Сенате США заговорили о санкциях против РФ за религиозные гонения на Донбассе и в Крыму
У журналиста Майкла Щура хотели заказать посты против ПавелкоУ журналиста Майкла Щура хотели заказать посты против Павелко
Гройсман не сообщал в СБУ о возможных провокациях против КабминаГройсман не сообщал в СБУ о возможных провокациях против Кабмина
В Крыму пропало электричество и мобильная связьВ Крыму пропало электричество и мобильная связь
Гройсман заявил о подготовке силовиками провокаций против КабминаГройсман заявил о подготовке силовиками провокаций против Кабмина
Возле киевского суда протестовали против застройки парковой зоны в ВишневомВозле киевского суда протестовали против застройки парковой зоны в Вишневом
В СБУ определили, что бизнес-центры во Львове минируют из РоSSииВ СБУ определили, что бизнес-центры во Львове минируют из РоSSии
США ввели санкции против троих граждан РФ и пяти компаний из-за контактов с ФСБСША ввели санкции против троих граждан РФ и пяти компаний из-за контактов с ФСБ
Последние новости
Подгружаем последние новости