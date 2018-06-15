На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed

На саммите в канадском Квебеке Дональд Трамп заявил мировым лидерам, что «Крым является русским, потому что все кто живет там говорят по-русски».

Об этом пишет BuzzFeed News ссылаясь на два дипломатических источника.

Также, по данным издания, он выражал недоумение фактом, что мировые лидеры поддерживают Украину, которая «является одной из самых коррумпированных стран в мире».

Как известно, ранее Дональд Трамп публично призывал вернуть РоSSию в состав G7.