На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed

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На саммите в канадском Квебеке Дональд Трамп заявил мировым лидерам, что «Крым является русским, потому что все кто живет там говорят по-русски».

Об этом пишет BuzzFeed News ссылаясь на два дипломатических источника.

Также, по данным издания, он выражал недоумение фактом, что мировые лидеры поддерживают Украину, которая «является одной из самых коррумпированных стран в мире».

Как известно, ранее Дональд Трамп публично призывал вернуть РоSSию в состав G7.


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