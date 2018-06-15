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2018-06-15
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
На саммите в канадском Квебеке Дональд Трамп заявил мировым лидерам, что «Крым является русским, потому что все кто живет там говорят по-русски».
Об этом пишет
Также, по данным издания, он выражал недоумение фактом, что мировые лидеры поддерживают Украину, которая «является одной из самых коррумпированных стран в мире».
Как известно, ранее Дональд Трамп публично призывал вернуть РоSSию в состав G7.
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