Гройсман не сообщал в СБУ о возможных провокациях против Кабмина

"Все, что было озвучено на Кабинете министров, - это общие фразы".

?Гройсман не сообщал в СБУ о возможных провокациях против Кабмина
Павел Демчина
Фото: http://antikor.com.ua/

Премьер-министр Владимир Гройсман не обращался в Службу безопасности Украины с информацией о возможных провокаций, которые якобы готовят силовики против правительства.

Об этом сказал заместитель председателя СБУ Павел Демчина в комментарии LB.ua.

"Это я вчера прочитал, сам из прессы узнал. Он не обращался [в СБУ] с конкретными какими-то вопросами, это я знаю. Все, что было озвучено на Кабинете министров, - это общие фразы. Силовиков у нас сколько структур?" - сказал Демчина.

Напомним, премьер Владимир Гройсман на заседании правительства в среду заявил, что силовые структуры готовят против него и других членов правительства провокации.

"Я просил бы, чтобы меня персонально услышали сегодня все те, кто крышуют нелегальный бизнес, контрабанду, нелегальный доступ товаров на украинские рынки. Я подчеркиваю, что они носят сегодня погоны, они являются действующими представителями правоохранительной системы. Я знаю, что вы обсуждаете мои слова и мои позиции по этому поводу и мою непреклонность. Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра, правительства и министров", - заявил он.


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