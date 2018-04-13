Полиция подтвердила задержание во Франции мужчины с документами на имя Армена Саркисяна

Продолжается проверка всех обстоятельств по данному факту и принимаются меры по подтверждению его личности.

Французские правоохранители подтвердили гражданина с документами на имя Армена Саркисяна, объявленного в международный розыск по линии Интерпола органами прокуратуры в начале мая 2014 года.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Разыскиваемыму инкриминируют организацию действий т. н. "титушек" - молодых, причастных к избиению участников Евромайдана... в ноябре 2013 - феврале 2014 гг... Сейчас мужчина, которого задержали французские правоохранители, находится во Франции под экстрадиционным арестом. Продолжается углубленная проверка всех обстоятельств по данному факту и принимаются меры по подтверждению его личности", - говорится в сообщении.

По данным полиции, Саркисян разыскивается по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство двух или более лиц (ч.15, п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины), из хулиганских побуждений (п.7 ч.2 ст .115 УК), по предварительному сговору группой лиц (п.12 ч.2 ст.115 УК). Кроме того, речь идет о совершении преступления по ч.2 ст.194 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом.

Напомним, разыскиваемый уроженец Еревана Армен Горловский (Саркисян) - известная в криминальных кругах личность. Считается человеком Юрия Иванющенко. В 2009-2010 годах будто бы получил титул "смотрящего" по Горловке. Вице-президент Федерации бокса в Горловке. Именно Горловку СМИ называют основным поставщиком "титушек" на антимайдан во время Революции достоинства. "Титушки" Саркисяна, по данным СМИ , причастны к убийству журналиста Вячеслава Веремия 19 февраля 2014 года, а также убийству горловского оппозиционного депутата Владимира Рыбака. Активно участвовали в событиях "русской весны" - в частности, пророSSийских митингах, захвате Горловского ГОВД.

По данным украинских правоохранителей, 12 апреля 2018 года Саркисян был задержан во Франции.

При этом в комментарии LB.ua Саркисян заявил, что во Франции задержали не его, а сам он находится в РоSSии.