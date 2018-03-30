САП не согласилась с выговором прокурору по "делу Мартыненко"

Решение КДК прокуроров будет обжаловано в суде.

Специализированная антикоррупционная прокуратура не согласна с дисциплинарным производством в отношении ее сотрудника Андрея Перова. По мнению ведомства, прокурора пытаются наказать за его профессионализм и принципиальность в уголовно производстве против бывшего депутата Николая Мартыненко.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

"Обстоятельства, сложившиеся вокруг дисциплинарного производства в отношении вышеупомянутого прокурора, не позволяют с уверенностью говорить о прозрачности его проведения и беспристрастности лиц, участвовавших в принятии окончательного решения. Как свидетельствуют комментарии жалобщиков (и одновременно адвокатов в деле по подозрению Мартыненко М.В.), предоставленные средствам массовой информации, целью указанных жалоб является искусственное создание условий для отвода прокурора от участия в деле", - заявила САП.

В связи с этим прокуратура намерена обжаловать решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которая 29 марта наложила на Перова дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Напомним, в начале 2018 года Национальное антикоррупционное бюро завершило следствие по делу бывшего нардепа Николая Мартыненко, которое касается завладения средствами ГП "ВостГОК" и НАЭК "Энергоатом".

Мартыненко подозревается по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация завладения чужим имуществом), ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (организация завладения чужим имуществом, совершенного преступной организацией), ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (организация отмывания денег преступной организацией) Уголовного кодекса Украины.

Кроме Мартыненко, в деле проходят действующие сотрудники ВостГОКа, концерна "Ядерное топливо", "Нафтогаза Украины", "Объединенной горно-химической компании", НАЭК "Энергоатом".