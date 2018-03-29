Боевики применили минометы под Павлополем и Широкино
С начала суток боевики 32 раза обстреляли позиции военных на Донбассе
РоSSийско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксировано 32 обстрела позиций украинских военных на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.
На Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БПМ боевики обстреляли укрепления ВСУ в районе Павлополя. Минометы калибра 82 мм оккупанты применили при обстрелах Широкино, а гранатометы и стрелковое оружие - вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого и Пищевика.
Кроме того, под огонь крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковки и Каменки, а из стрелкового оружия обстреливали Широкино, Шахту Бутовка и Павлополь. В районе Гнутово, Талаковки и Пищевика боевики применили вооружение БМП.
На Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов обстреливали позиции ВСУ неподалеку Луганского.
В результате вражеского огня один военнослужащий был ранен, еще один получил боевую травму. Им оказана медицинская помощь.
Напомним, накануне лидеры "нормандской четверки" поддержали пасхальное перемирие на Донбассе с 30 марта.
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29.03.2018 15:10