Боевики применили минометы под Павлополем и Широкино

С начала суток боевики 32 раза обстреляли позиции военных на Донбассе

Боевики применили минометы под Павлополем и Широкино
Фото: Макс Левин

РоSSийско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксировано 32 обстрела позиций украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.

На Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БПМ боевики обстреляли укрепления ВСУ в районе Павлополя. Минометы калибра 82 мм оккупанты применили при обстрелах Широкино, а гранатометы и стрелковое оружие - вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого и Пищевика.

Кроме того, под огонь крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковки и Каменки, а из стрелкового оружия обстреливали Широкино, Шахту Бутовка и Павлополь. В районе Гнутово, Талаковки и Пищевика боевики применили вооружение БМП.

На Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов обстреливали позиции ВСУ неподалеку Луганского.

В результате вражеского огня один военнослужащий был ранен, еще один получил боевую травму. Им оказана медицинская помощь.

Напомним, накануне лидеры "нормандской четверки" поддержали пасхальное перемирие на Донбассе с 30 марта.


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