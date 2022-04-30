Украина получит от Дании 25 БТРов, тяжелые минометы и тысячи минометных снарядов, - СМИ

Дания передаст Украине бронетранспортеры и тяжелые минометы, сообщает "УНИАН" со ссылкой на издание Olfi.

Вооруженные силы Украины получат 25 колесных бронетранспортеров Piranha III, разработанных швейцарской компанией Mowag. При этом Дания намерена заменить Piranha III на БТР Piranha V.

Также украинским военным передадут тяжелые минометы М10 и тысячи минометных снарядов. А еще – 50 гусеничных бронетранспортеров M113 G3 DK.

Напомним, Польша предоставила Украине более 200 танков.

Американская реактивная система залпового огня M270 впервые "поработала" по оккупантам в Донецкой области. Кроме того, в Пентагоне сообщили, что страна сейчас готовит украинских военных в Германии.