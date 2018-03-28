Геращенко выступил за конфискацию незадекларированного имущества

Сейчас привлечение чиновника к уголовной ответственности грозит ему максимум двумя годами условно.

Геращенко выступил за конфискацию незадекларированного имущества
Фото: пресс-служба НФ

Народный депутат Антон Геращенко уверен, что незадекларированное имущество необходимо конфисковывать. Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

Как объяснил депутат, сейчас привлечение чиновника к уголовной ответственности грозит ему максимум двумя годами условно - при том, что за 3 года ни один судебный приговор не был вынесен. Все имущество остается нетронутым.

"Когда принимали этот закон еще в 2014 году, забыли указать, что нужно бить по самому болезненному – по имуществу и по деньгам. Должна быть конфискация того имущества, которое незадекларировано. И тогда не нужно никаких условных сроков. Если мерой ответственности будет конфискации имущества – все будут декларировать. Вопрос, примет ли ВРУ такой закон? Нет", - уверен Геращенко.

Как сообщалось, четыре директора Киевской школы экономики уволились из-за обязательного е-декларирования.


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