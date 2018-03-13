Британия собирается аннулировать лицензию RussiaToday

Британский медиарегулятор Ofcom намерен отозвать лицензию на вещание роSSийского телеканала в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

На данный момент медиарегулятор ожидает заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по этому поводу, сообщает ZN.UA со ссылкой на The Times.

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта 2018 года в южном английском городе Солсбери.

Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении РоSSии, в 1999 году ушел в от ставку в звании полковника. В 2004 году он был арестован, а в 2006 году – признан виновным в шпионаже и приговорен к 13 годам тюрьмы. По данным следствия, Скрипаль передал британской спецслужбе MI-6 данные об роSSийской агентурной сети в Европе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ответственность за отравление бывшего двойного агента лежит на РоSSии и ее руководстве. Премьер-министр пообещала в сообщить об ответных мерах против роSSийского правительства в ближайшую среду, 14 марта.