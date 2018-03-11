На встрече с блогерами Порошенко рассказал о плане зачистки Донбасса от сепаратистов
9 марта президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу с украинскими блогерами на которой рассказал о своем видении миротворческой операции на Донбассе.
Детали раскрыл
По его словам, Порошенко сказал, что сначала миссия ООН должна зайти в ОРДЛО и перекрыть границу, а потом на территорию ЛДНР должны зайти ВСУ и провести зачистку от боевиков. Брест утверждает, что по оценкам после ухода россиян на Донбассе останется всего 15 тыс боевиков. При этом он говорит, что никакой амнистии боевиков ЛДНР не будет.
Пост Мартина Бреста вызвал фурор в роSSийских СМИ, которые акцентировали внимание на слове «зачистка».
Напомним, что амнистия боевиков, которые не были уличены в тяжелых преступлениях, является одним из условий Минских соглашений.
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