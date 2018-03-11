На встрече с блогерами Порошенко рассказал о плане зачистки Донбасса от сепаратистов

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9 марта президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу с украинскими блогерами на которой рассказал о своем видении миротворческой операции на Донбассе.

Детали раскрыл на своей странице в Facebook Мартин Брест, который ранее сложил в ВСУ и присутствовал на этой встрече с главой государства.

По его словам, Порошенко сказал, что сначала миссия ООН должна зайти в ОРДЛО и перекрыть границу, а потом на территорию ЛДНР должны зайти ВСУ и провести зачистку от боевиков. Брест утверждает, что по оценкам после ухода россиян на Донбассе останется всего 15 тыс боевиков. При этом он говорит, что никакой амнистии боевиков ЛДНР не будет.

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Пост Мартина Бреста вызвал фурор в роSSийских СМИ, которые акцентировали внимание на слове «зачистка».

Напомним, что амнистия боевиков, которые не были уличены в тяжелых преступлениях, является одним из условий Минских соглашений.


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