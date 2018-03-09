Луценко отреагировал на задержание переговорщика Рубана

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание правоохранителями руководител Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Об этом он написал в комментарии к посту волонтера Мирослава Гая в Facebook.

«Это не случайное задержание», — написал он. На уточняющий вопрос генпрокурор отметил, что уверен в этом на 100 процентов.

Мирослав Гай написал, что «один из главных агентов пропутинской администрации в ОРДЛО, доверенный Медведчука, попался на перевозке огромного арсенала оружия из оккупированных территорий в Украину».

Волонтер напомнил, что «Рубан незаконно присвоил себе звание генерала и занимался внедрением агентов ФСБ в Украину под видом пленных. Для этого ему была отведена роль переговорщика. Он давно был под колпаком у СБУ».


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