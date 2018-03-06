Порошенко обсудил войну на Донбассе с вице-президентом США

Обсуждалось размещение миротворцев.

Порошенко обсудил войну на Донбассе с вице-президентом США
Майк Пенс
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Он проинформировал вице-президента США о текущей ситуации на Донбассе и продолжении провокаций со стороны контролируемых Россией боевиков, которые не прекращают нарушать объявленный накануне режим полного прекращения огня, сообщается на сайте главы государства.

В связи с этим Порошенко подчеркнул важность дальнейшего давления на РоSSию для обеспечения надлежащего выполнения ею безопасностных аспектов Минских договоренностей. Он выразил благодарность за недавнее решение президента США Дональда Трампа продлить на год соответствующие санкции против РоSSии.

Пенс подчеркнул важность сохранения санкций против РоSSии до полного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине.

В рамках обсуждения дальнейших шагов с целью мирного урегулирования ситуации в Донбассе были рассмотрены перспективы развертывания эффективной миротворческой миссии ООН.

Порошенко выразил благодарность США за последовательную поддержку Украины во внедрении масштабных внутренних реформ, а также военную помощь.

Он подчеркнул, что предоставление американского оборонительного оружия является важным позитивным сигналом для других партнеров Украины и четким предостережением для роSSийского агрессора.

Пенс отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет. Он также отметил прогресс Украины во внедрении реформ, в частности в создании Антикоррупционного суда.

Порошенко и Пенс отметили активное развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности начало масштабного проекта с General Electric по закупке американских локомотивов, а также поставки американского угля в Украину.

Собеседники также обсудили график дальнейших двусторонних контактов на высшем уровне в этом году.


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