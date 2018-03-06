Назначен командующий морской пехоты ВМС
В составе украинских ВМС создан новый орган военного управления.
Военно-морские силы Вооруженных сил Украины назначили командующим морской пехоты ВМСУ генерал-майора Юрия Содоля.
Об этом сообщается в фейсбуке ВМСУ.
"В соответствии с планом реформирования Вооруженных Сил Украины и Военно-Морских Сил Украины, согласно требованиям утвержденного Президентом Украины Стратегического оборонного бюллетеня Украины на флоте продолжаются мероприятия реформирования. В составе украинских ВМС создан новый орган военного управления - Командование морской пехоты, командующим назначен генерал-майор Юрий Содоль", - сказано в нем.
Командующий ВМС Игорь Воронченко передал в новый орган военного управления Государственный флаг и флаг Военно-морских сил, которые на время аннексии Россией Крыма были вывезены из штаба войск береговой обороны украинских ВМС.
Ранее Содоль был первым заместителем командующего высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины
С 2014 года принимает участие в антитеррористической операции. Награжден орденом "За мужество" III степени и орденом Богдана Хмельницкого III степени.
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Политика
06.03.2018 16:26