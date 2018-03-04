Боевики ОРДЛО пригласили роSSийский телеканал зафиксировать провокационные обстрелы гражданского населения, - разведка

Оккупанты запланировали дискредитировать силы АТО во время перемирия.

Боевики ОРДЛО пригласили роSSийский телеканал зафиксировать провокационные обстрелы гражданского населения, - разведка
Архивное фото
Фото: Прес-центр штабу АТО

По данным разведки штаба АТО ближайшее время на территории Луганской и Донецкой областей возможные вооруженные провокации со стороны роSSийско-оккупационных войск. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"По имеющейся информации поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным огневым провокациям как против подразделений Вооруженных Сил Украины, так и против гражданского населения. При этом, они собираются прибегнуть к уже неоднократно испытанной ими коварной тактике, когда обстреливая позиции украинской армии кремлевские наемники одновременно ведут огонь и в сторону неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Возможны провокации связанные с договоренностями Трехсторонней контактной группы об установлении бессрочного прекращения огня, начиная с 5 марта 2018 с 00:00 часов (по киевскому времени). Такими циничными действиями оккупанты будут пытаться создать условия для обвинения сил АТО в якобы обстрелах неподконтрольных украинской власти прифронтовых населенных пунктов.

"К своим преступным действиям роSSийско-оккупационные войска планируют привлечь подконтрольные им СМИ, а также съемочную группу телеканала "РоSSия-24", которая прибыла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По замыслу оккупационной администрации РФ они должны снимать и обнародовать соответствующую картинку с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины, военного и военно-политического руководства Украины", - сообщают в штабе АТО.

Напомним, на Донбассе объявлено очередное перемирие с 5 марта.


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