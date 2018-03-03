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США продлили на год санкции против РоSSии Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ из-за ситуации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает 112.ua . В сообщении отмечено, что ситуация вокруг Украины «продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США», действие президентского указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении РоSSии, продлевается на один год. Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.

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