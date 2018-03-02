Минприроды предложило запретить использование животных в цирке
Соответствующий проект закона уже разработан.
Министерство экологии и природных ресурсов инициирует законодательный запрет на использование животных в цирках и передвижных зоопарках.
Соответствующий проект закона уже разработан, сейчас он на обсуждении, сообщил в фейсбуке министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.
Напомним, весной прошлого года более тысячи человек провели в Киеве акцию за запрет использования животных в цирке. Менее массовая акция также проходила в январе 2018 года.
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