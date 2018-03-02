Минприроды предложило запретить использование животных в цирке

Соответствующий проект закона уже разработан.

Министерство экологии и природных ресурсов инициирует законодательный запрет на использование животных в цирках и передвижных зоопарках.

Соответствующий проект закона уже разработан, сейчас он на обсуждении, сообщил в фейсбуке министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.