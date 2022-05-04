РоSSиянам планируют запретить покупать недвижимость в ЕС

Европейский союз планирует запретить россиянам покупать европейскую недвижимость, сообщает Bloomberg .

Предложение Европейской комиссии предусматривает прекращение сделок касательно недвижимости с роSSийскими гражданами, резидентами и юридическими лицами, запрещая продажу или передачу, прямо или косвенно, «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории ЕС , или доли в предприятиях коллективного инвестирования, предоставляющих доступ к такому недвижимому имуществу».