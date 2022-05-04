РоSSиянам планируют запретить покупать недвижимость в ЕС

Запрет может войти в шестой пакет санкций ЕС против РФ, информирует ZN.ua.

РоSSиянам планируют запретить покупать недвижимость в ЕС
© Maria Ziegler / Unsplash

Европейский союз планирует запретить россиянам покупать европейскую недвижимость, сообщает Bloomberg.

Предложение Европейской комиссии предусматривает прекращение сделок касательно недвижимости с роSSийскими гражданами, резидентами и юридическими лицами, запрещая продажу или передачу, прямо или косвенно, «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории ЕС, или доли в предприятиях коллективного инвестирования, предоставляющих доступ к такому недвижимому имуществу».

Запрет распространяется на россиян, не являющихся гражданами ЕС и не имеющих вида на жительство в странах-членах ЕС. Это не относится к тем, кто имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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