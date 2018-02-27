Объявлен победитель конкурса на должность главы Нацслужбы здоровья

Им стал замгендиректора по вопросам стратегического развития ООО "Isida-IVF" Олег Петренко.

Победителем конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) определен заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития ООО "Isida-IVF" Олег Петренко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что результат Петренко составил 14,64 балла.

Всего к финальному этапу конкурса на должность главы НСЗУ - собеседованию - по результатам тестирования на знание законодательства, а также решения двух ситуационных задач, было допущено четыре претендента.

Напомним, Нацслужба здоровья была создана в конце декабря 2017 года, она должна заработать в середине 2018 года. Эта служба - важный орган в имплементации положений медицинской реформы. С ней должны подписывать договоры больницы, врачи которых будут получать компенсацию из бюджета за каждого приписавшегося к ним пациента.

Подробнее об этом читайте в статье "Медицинская реформа. Инструкция к применению".

Всего на должность руководителя Нацслужбы здоровья претендовали 14 человек.