Вице-премьер РФ назвал санкции "шансом проявить лучшие черты нашего национального характера".

Введенные Западом санкции против РоSSии останутся навсегда, снимут их только в том случае, если РоSSия снова станет слабой.

Об этом заявил вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин в интервью "Коммерсанту".

"Санкции - это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми. Потому для нас санкции - это шанс проявить лучшие черты нашего национального характера", - заявил он.

По мнению вице-премьера, "возрождение национального самосознания РоSSии обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил", и на Западе это "никогда никому не нравилось".

При этом Рогозин признал, что в военно-промышленном комплексе возникли сложности из-за санкций, отметив, что работает антисанкционный штаб коллегии ВПК, основная задача которого - не допустить срывы поставок военной продукции заказчикам в РоSSии и за рубежом. По его словам, экспорт роSSийских вооружений в последние пять лет "постоянно растет" - сейчас общий портфель экспортных заказов оборонного комплекса находится на уровне $50 млрд.

Оценивая процесс импортозамещения, вице-премьер сказал, что украинскую продукцию с 2014 года заменили более чем в ста образцах вооружений и военной техники, продукцию стран НАТО и Евросоюза - примерно в 200.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против РоSSии, а также Ирана и КНДР . Закон дает руководству США право с 29 января вводить санкции против компаний и физлиц из любой страны за значительные сделки с предприятиями роSSийского ВПК. Также в августе США запретили американским компаниям проводить "существенные транзакции" с организациями, попавшими в "черный список" Госдепартамента, в который вошли 39 роSSийских оборонных предприятий, в том числе "Рособоронэкспорт", "Ростех", "Калашников", "Сухой" и другие.