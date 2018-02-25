Шушкевич: Порошенко не поддерживает идею с белорусскими миротворцами

"Не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора".

Бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич утверждает, что в беседе с ним президент Украины Петром Порошенко высказался против участия белорусских миротворцев в миссии на Донбассе.

Об этом Шушкевич заявил "Радио Свобода" в кулуарах Балтийско-Черноморского региона, который проходил в Киеве .

"Вот здесь категорически - и Порошенко после этого сказал, и я это сказал - что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора. Беларусь , через ОДКБ и через соглашение о так называемом Союзном государстве, фактически имеет единое военное формирование с Россией , потому миротворцев из Беларуси не может быть... Я убежден, что все, кто участвовал в этом разговоре, были с этим согласны", - сказал он.

Напомним, в феврале 2018 года появился доклад Института Хадсона, подготовленный по просьбе бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена и касающийся возможного формата миротворческой миссии для Донбасса. Он предполагает, что в Украину направят около 20 тысяч миротворцев и 4 тысяч полицейских, которые возьмут всю территорию ОРДЛО, включительно с государственной границей. Участниками миссии могут быть миротворцы из стран, не входящих в НАТО, приемлемые как для Украины, так и для РоSSии. Например, из Беларуси, Казахстана, Монголии, Австрии, Финляндии, Швеции, Португалии, Греции, Аргентины, Бразилии , Чили.

Некоторые страны уже высказали готовность принять участие в такой миссии. Президент Беларуси Александр Лукашенко тоже заявил, что белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом в МИД сразу же отвергли идею с белорусскими миротворцами: "Если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы мы не говорили, что страны ОДКБ тоже принимают участие в миссии".