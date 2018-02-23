Минобразования договорилось о бесплатном пользовании польской системой по выявлению плагиата для вузов на 5 лет
Университеты смогут подписать соглашение в течение трех месяцев с даты подписания меморандума.
Министерство образования и науки подписало Меморандум с компанией Plagiat.pl о бесплатном пользовании системой по выявлению плагиата для высших учебных заведений на 5 лет.
Как сообщает пресс-служба министерства, это позволит украинским вузам в течение 5 лет бесплатно использовать современную систему для обнаружения плагиата, в частности из работ, выполненных на разных языках.
Предполагается, что использование этого инструмента учебными заведениями является добровольным и формализуется в виде отдельного соглашения между вузом и компанией Plagiat.pl.
Университеты смогут подписать соглашение в течение трех месяцев с даты подписания Меморандума.
Также отмечается, что в Минобразования заинтересовано, чтобы больше компаний, вроде Plagiat.pl, сотрудничало министерством по совершенствованию антиплагиатных проверок.
Напомним, в 2015 году Минобразования лишило ученых степеней троих человек за плагиат. Кроме того, украинские вузы обязали обнародовать диссертации и отзывы официальных оппонентов на своих сайтах.
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