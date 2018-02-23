Словакия отказалась ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Словацкий премьер намерен включить некоторые элементы конвенции во внутреннее законодательство Словакии.

Словакия выступила против ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье.

Об этом сообщает Euractiv.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне заявил, что отказывается ратифицировать Стамбульскую конвенцию, поскольку считает, что она противоречит конституционному определению брака в стране как гетеросексуального союза.

"В конвенции говорится о стереотипах и гендерном равенстве в смысле устранения так называемых традиционных ролей мужчин и женщин в семье. Это вызывает сомнения. Если не будет полного соблюдения положений конвенции по определению брака как связи между мужчиной и женщиной, я никогда не соглашусь на ратификацию", - сказал Фицо.

Парламент Словакии изменил Конституцию страны в 2014 году, определив брак как союз между мужчиной и женщиной, что вызвало протесты правозащитных групп.

Хотя Фицо выступил против ратификации конвенции, он заявил, что настроен включить некоторые ее элементы во внутреннее законодательство Словакии. "Мы будем принимать все необходимые нормативные акты для обеспечения нашего законодательства на европейском уровне, когда речь идет о защите женщин от насилия", - сказал он.

На прошлой неделе подобное решение озвучила Болгария, которая сейчас председательствует в ЕС . Таким образом, продолжается противостояние более социально консервативных стран Центральной Европы с либеральными ценностями Западной Европы. Около половины членов Совета Европы, в том числе 17 стран ЕС , ратифицировали Стамбульскую конвенцию по правам человека, который является первым в мире обязательным инструментом по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин.

Напомним, что в ноябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко внес в Раду Конвенцию СЕ по предотвращению домашнего насилия. Однако Украина пока не ратифицировала Стамбульскую конвенцию.