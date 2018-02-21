КДК прокуроров открыла дисциплинарное производство против Луценко по жалобе Саакашвили

Речь идет об обнародовании аудиозаписи разговора Саакашвили и Курченко.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении генерального прокурора Юрия Луценко после подачи жалобы лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили.

Об этом сообщается на сайте партии.

Так, 14 декабря 2017 года Саакашвили подал дисциплинарную жалобу в КДК. Саакашвили усматривает дисциплинарный проступок генпрокурора во время его брифинга в Верховной Раде 5 декабря, где тот обнародовал сведения досудебного расследования по делу о "деньгах Курченко" и публично обвинил Саакашвили.

"В отношении генпрокурора может быть открыто дисциплинарное производство по следующим основаниям: разглашение тайны, охраняемой законом, которая стала известной прокурору при исполнении полномочий; вмешательство или любое другое влияние прокурора в случаях или в порядке, не предусмотренных законодательством, в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц; публичное высказывание, которое является нарушением презумпции невиновности; необъективность и предвзятость прокурора", - сказано в жалобе Саакашвили.

"Рух новых сил" также обнародовал фотокопию решения КДК прокуроров от 12 февраля 2018 года.

Фото: rns.org.ua

Фото: rns.org.ua

Фото: rns.org.ua

Напомним, 5 декабря прошлого года на брифинге Луценко обнародовал аудиозапись разговора Саакашвили и беглого бизнесмена из окружения Виктора Януковича Сергея Курченко. По словам Луценко, у следствия есть данные о передаче Курченко людям Саакашвили 500 тыс. долларов. Курченко якобы решил спонсировать лидера "Руха новых сил" в обмен на возвращение активов, которые потерял после бегства в Москву.