Трамп приказал запретить устройства для скорострельной стрельбы из винтовок

Такие устройства использовал Стивен Пэддок, застреливший 59 человек.

Трамп приказал запретить устройства для скорострельной стрельбы из винтовок

Президент США Дональд Трамп после убийства 17 человек в школе в штате Флорида поручил Минюсту запретить реализацию устройств, которые позволяют модернизировать оружие, превращая его в полностью автоматическое, пишет CNBC.

Этот запрет будет принят в обход конгресса, который не поддержал подобные меры после расстрела в Лас-Вегасе в октябре 2017 года, когда погибли 58 человек.

В США с 1986 года запрещена продажа населению полностью автоматического оружия, хотя автоматы и пулеметы, приобретенные до этого времени, остаются в законном владении. В 1994 году власти ввели еще одно ограничение - магазины скорострельных винтовок не должны вмещать более 10-ти патронов. Однако иметь и продавать в частном порядке магазины, купленные до 1994 года, разрешается.

Распоряжение было сделано после стрельбы в школе в городе Паркленде, которая произошла в среду, 14 февраля. Бывший ученик этой школы Николас Круз, которого отчислили за нарушение дисциплины, прошел на территорию школы с полуавтоматической винтовкой AR-15 и большим запасом боеприпасов, включил пожарную сигнализацию и открыл огонь по выбегающим людям. Жертвами нападения стали 17 человек. Круз не использовал устройство для автоматической стрельбы.

Однако такие устройства были у Стивена Пэддока, застрелившего на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе 2-го октября 2017 года 59 человек. По данным полиции, в общей сложности ему удалось сделать не менее 1100 выстрелов.


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