Трамп приказал запретить устройства для скорострельной стрельбы из винтовок

Такие устройства использовал Стивен Пэддок, застреливший 59 человек.

Президент США Дональд Трамп после убийства 17 человек в школе в штате Флорида поручил Минюсту запретить реализацию устройств, которые позволяют модернизировать оружие, превращая его в полностью автоматическое, пишет CNBC.

Этот запрет будет принят в обход конгресса, который не поддержал подобные меры после расстрела в Лас-Вегасе в октябре 2017 года, когда погибли 58 человек.

В США с 1986 года запрещена продажа населению полностью автоматического оружия, хотя автоматы и пулеметы, приобретенные до этого времени, остаются в законном владении. В 1994 году власти ввели еще одно ограничение - магазины скорострельных винтовок не должны вмещать более 10-ти патронов. Однако иметь и продавать в частном порядке магазины, купленные до 1994 года, разрешается.

Распоряжение было сделано после стрельбы в школе в городе Паркленде, которая произошла в среду, 14 февраля. Бывший ученик этой школы Николас Круз, которого отчислили за нарушение дисциплины, прошел на территорию школы с полуавтоматической винтовкой AR-15 и большим запасом боеприпасов, включил пожарную сигнализацию и открыл огонь по выбегающим людям. Жертвами нападения стали 17 человек. Круз не использовал устройство для автоматической стрельбы.

Однако такие устройства были у Стивена Пэддока, застрелившего на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе 2-го октября 2017 года 59 человек. По данным полиции, в общей сложности ему удалось сделать не менее 1100 выстрелов.