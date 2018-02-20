Союзные Асаду силы вошли в сирийский Африн вопреки заявлениям Эрдогана, - Reuters

Лояльные власти бойцы размахивали оружием и сирийскими флагами.

В Сирии союзные президенту Башару Асаду силы вошли в регион Африн, чтобы помочь курдским силам отразить нападение турецких войск.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

Отмечается, что на кадрах, показанных сирийским телевидением, одетые в камуфляж мужчины размахивали оружием и сирийскими флагами, пересекая пункт пропуска обозначенный символами курдских сил безопасности.

Как сообщалось ранее сегодня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция предотвратила развертывание сирийских войск на севере Сирии.

В январе Турция начала на севере Сирии наземную операцию "Оливковая ветвь". Турецкие войска пересекли границу Сирии и вместе с бойцами союзной "Свободной сирийской армии" (FSA) вступили в боевые столкновения с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG). Анкара называет YPG "террористами", считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции "Pабочей партии Курдистана".