Силы АТО и боевики подходят все ближе друг к другу, - Хуг

"Факт в том, что обе стороны продолжают минирования, несмотря на их обещания".

Противоборствующие стороны на Донбассе продолжают двигаться в направлении друг к другу.

Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Укринформ.

"Факт остается фактом, что стороны продолжают рыть траншеи, факт то, что стороны продолжают двигаться в направлении друг к другу ближе и ближе. Факт и то, что стороны давным давно уже удерживают вооружение в тех местах, где оно не должно находиться. И факт в том, что обе стороны продолжают минирования, несмотря на их обещания, которые они взяли еще в сентябре 2014 года", - сказал Хуг в понедельник, 19 февраля, на пресс-брифинге в Донецке.

При этом он отметил, что все названные факты изложены в специальных отчетах СММ и всем доступны на их сайте на русском, украинском и английском языках.

Хуг также напомнил, что в Украине сегодня работают 739 наблюдателей СММ, которые будут продолжать вести наблюдения, документировать и сообщать об установленных фактах.

Ранее в феврале первый замглавы миссии заявил, что несмотря на периоды прекращения огня на Донбассе, ситуация далека от мирной и боевые действия могут вспыхнуть в любой момент.