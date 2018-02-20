Силы АТО и боевики подходят все ближе друг к другу, - Хуг

"Факт в том, что обе стороны продолжают минирования, несмотря на их обещания".

Силы АТО и боевики подходят все ближе друг к другу, - Хуг
Александр Хуг
Фото: Макс Требухов

Противоборствующие стороны на Донбассе продолжают двигаться в направлении друг к другу.

Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Укринформ.

"Факт остается фактом, что стороны продолжают рыть траншеи, факт то, что стороны продолжают двигаться в направлении друг к другу ближе и ближе. Факт и то, что стороны давным давно уже удерживают вооружение в тех местах, где оно не должно находиться. И факт в том, что обе стороны продолжают минирования, несмотря на их обещания, которые они взяли еще в сентябре 2014 года", - сказал Хуг в понедельник, 19 февраля, на пресс-брифинге в Донецке.

При этом он отметил, что все названные факты изложены в специальных отчетах СММ и всем доступны на их сайте на русском, украинском и английском языках.

Хуг также напомнил, что в Украине сегодня работают 739 наблюдателей СММ, которые будут продолжать вести наблюдения, документировать и сообщать об установленных фактах.

Ранее в феврале первый замглавы миссии заявил, что несмотря на периоды прекращения огня на Донбассе, ситуация далека от мирной и боевые действия могут вспыхнуть в любой момент.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
Выжившие при американском обстреле в Сирии россияне лечатся в госпиталях Минобороны РФ, - BloombergВыжившие при американском обстреле в Сирии россияне лечатся в госпиталях Минобороны РФ, - Bloomberg
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"
Reuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в СирииReuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в Сирии
Блок рекламы


Похожие новости
В Сирии союзные Асаду силы помогут курдам в борьбе против турецкой армии, - ReutersВ Сирии союзные Асаду силы помогут курдам в борьбе против турецкой армии, - Reuters
Боевики продолжают обстрелы опорных пунктов сил АТО из минометов 120-мм и 82-мм, ранен боец ВСУБоевики продолжают обстрелы опорных пунктов сил АТО из минометов 120-мм и 82-мм, ранен боец ВСУ
Положение РоSSии в Сирии может ухудшиться из-за конфронтации других актеров - The EconomistПоложение РоSSии в Сирии может ухудшиться из-за конфронтации других актеров - The Economist
Боевики "ЛНР" вернули тело погибшего украинского военнослужащегоБоевики "ЛНР" вернули тело погибшего украинского военнослужащего
За сутки боевики 14 раз обстреляли позиции военных на ДонбассеЗа сутки боевики 14 раз обстреляли позиции военных на Донбассе
Боевики получили приказ о применении артиллерии на Светлодарской дуге, - штабБоевики получили приказ о применении артиллерии на Светлодарской дуге, - штаб
Страны ЕС инициируют сближение с Западными Балканами, - ReutersСтраны ЕС инициируют сближение с Западными Балканами, - Reuters
В НАПК препятствовуют проверкам е-деклараций другими органами, - адвокатВ НАПК препятствовуют проверкам е-деклараций другими органами, - адвокат
РоSSийский дрон "Орлан-10" состоит из деталей производства США и других стран, - исследованиеРоSSийский дрон "Орлан-10" состоит из деталей производства США и других стран, - исследование
Боевики ИГ напали на военную базу КабулеБоевики ИГ напали на военную базу Кабуле
Последние новости
Подгружаем последние новости