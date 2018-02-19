Украина рискует потерять поддержку Запада, - Стивен Пайфер

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что Украина может потерять поддержку Запада из-за провалов в проведении реформ.

Об этом дипломат заявил в комментарии корреспонденту УНИАН в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

«На Западе есть ощущение, что Украина замедляется в реформах. Я обеспокоен тем, что это может привести к сокращению поддержки Украины. У Украины хорошо получается дойти до края катастрофы и остановиться», — заявил Пайфер.

По мнению Пайфера, у Украины на пути к успеху встали две проблемы – роSSийская агрессия и необходимость проведения реформ.

«Тогда, когда за последние четыре года многое было достигнуто в процессе реформ, выглядит так, что темпы их проведения являются медленными, много важных вещей еще должно быть сделано. И я боюсь, что в предвыборный период они будут отложены на будущее. Я не думаю, что это будет хорошо для Украины», — резюмировал Стивен Пайфер.