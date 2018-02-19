Украина рискует потерять поддержку Запада, - Стивен Пайфер

Стивен Пайфер

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что Украина может потерять поддержку Запада из-за провалов в проведении реформ.

Об этом дипломат заявил в комментарии корреспонденту УНИАН в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

«На Западе есть ощущение, что Украина замедляется в реформах. Я обеспокоен тем, что это может привести к сокращению поддержки Украины. У Украины хорошо получается дойти до края катастрофы и остановиться», — заявил Пайфер.

По мнению Пайфера, у Украины на пути к успеху встали две проблемы – роSSийская агрессия и необходимость проведения реформ.

«Тогда, когда за последние четыре года многое было достигнуто в процессе реформ, выглядит так, что темпы их проведения являются медленными, много важных вещей еще должно быть сделано. И я боюсь, что в предвыборный период они будут отложены на будущее. Я не думаю, что это будет хорошо для Украины», — резюмировал Стивен Пайфер.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко: РоSSия ведет войну не только против Украины, но и против ЗападаПорошенко: РоSSия ведет войну не только против Украины, но и против Запада
Реформы в Украине проводятся ради блага страны, а не по требованию Запада, - ПорошенкоРеформы в Украине проводятся ради блага страны, а не по требованию Запада, - Порошенко
Порошенко: в условиях роSSийской агрессии Украина нуждается в единствеПорошенко: в условиях роSSийской агрессии Украина нуждается в единстве
Сийярто: Украина начала "международную кампанию лжи"Сийярто: Украина начала "международную кампанию лжи"
Украина подготовила меморандум для подачи в Морской трибунал ООНУкраина подготовила меморандум для подачи в Морской трибунал ООН
МИД фюрера РФ заявил о наличии доказательств "вмешательства" Запада в выборы в РоSSииМИД фюрера РФ заявил о наличии доказательств "вмешательства" Запада в выборы в РоSSии
Украина возмутилась встречей переговорщика ОБСЕ с СурковымУкраина возмутилась встречей переговорщика ОБСЕ с Сурковым
Украина в Минске потребовала гарантий безопасности для восстановления мобильной связи в ОРДЛОУкраина в Минске потребовала гарантий безопасности для восстановления мобильной связи в ОРДЛО
Кабмин утвердил программу "Украина - НАТО" на 2018 годКабмин утвердил программу "Украина - НАТО" на 2018 год
Решение ЕСПЧ по конфликту на Донбассе: Украина не отвечает за отсутствие судов в ОРДЛОРешение ЕСПЧ по конфликту на Донбассе: Украина не отвечает за отсутствие судов в ОРДЛО
Последние новости
Подгружаем последние новости