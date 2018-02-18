Санкции против РоSSии работают, - Порошенко

petr-poroshenko

Президент Украины Петр Порошенко заявил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, что санкции против РоSSии работают.

Его выступление транслировал телеканал «112 Украина», передает Гордон.

«Санкции работают. Если кто-то еще думает, что санкции неэффективны, то нам следует укреплять их в дальнейшем, в том числе добавляя новые и закрывая лазейки в существующих», – отметил он.

Сейчас единственный месседж Москве должен заключаться в том, что цена агрессии будет расти, пока роSSийские войска не уйдут из Донбасса и Крыма, заявил Порошенко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Reuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в СирииReuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в Сирии
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко призывает мир сказать "нет" Nord Stream-2 в ЕвропеПорошенко призывает мир сказать "нет" Nord Stream-2 в Европе
Порошенко остался в восторге от встречи с МэттисомПорошенко остался в восторге от встречи с Мэттисом
Порошенко попросил польского премьера не оскорблять Богдана ХмельницкогоПорошенко попросил польского премьера не оскорблять Богдана Хмельницкого
Порошенко: для миротворческой миссии необходимо "дожать" РоSSиюПорошенко: для миротворческой миссии необходимо "дожать" РоSSию
Порошенко: РоSSия ведет войну не только против Украины, но и против ЗападаПорошенко: РоSSия ведет войну не только против Украины, но и против Запада
Реформы в Украине проводятся ради блага страны, а не по требованию Запада, - ПорошенкоРеформы в Украине проводятся ради блага страны, а не по требованию Запада, - Порошенко
Порошенко: в условиях роSSийской агрессии Украина нуждается в единствеПорошенко: в условиях роSSийской агрессии Украина нуждается в единстве
Вторжение РФ в Украину привело к результату, противоположному тому, чего добивалась Москва, - ВолкерВторжение РФ в Украину привело к результату, противоположному тому, чего добивалась Москва, - Волкер
Климкин: у Украины есть чему поучиться в плане противостояния гибридной войнеКлимкин: у Украины есть чему поучиться в плане противостояния гибридной войне
Мировое сообщество осознает угрозы безопасности, но способов противостояния им нет, - дипломатМировое сообщество осознает угрозы безопасности, но способов противостояния им нет, - дипломат
Последние новости
Подгружаем последние новости