Санкции против РоSSии работают, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, что санкции против РоSSии работают.

Его выступление транслировал телеканал «112 Украина», передает Гордон .

«Санкции работают. Если кто-то еще думает, что санкции неэффективны, то нам следует укреплять их в дальнейшем, в том числе добавляя новые и закрывая лазейки в существующих», – отметил он.

Сейчас единственный месседж Москве должен заключаться в том, что цена агрессии будет расти, пока роSSийские войска не уйдут из Донбасса и Крыма, заявил Порошенко.