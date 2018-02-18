Санкции против РоSSии работают, - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, что санкции против РоSSии работают.
Его выступление транслировал телеканал «112 Украина», передает
«Санкции работают. Если кто-то еще думает, что санкции неэффективны, то нам следует укреплять их в дальнейшем, в том числе добавляя новые и закрывая лазейки в существующих», – отметил он.
Сейчас единственный месседж Москве должен заключаться в том, что цена агрессии будет расти, пока роSSийские войска не уйдут из Донбасса и Крыма, заявил Порошенко.
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18.02.2018 00:32