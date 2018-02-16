Геращенко опровергла обмен Сенцова и Сущенко на крымских дезертиров

"Я вынуждена опровергать чужие заявления, чтобы остановить процесс безответственных комментариев".

В офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской в пятницу заявили, что заключенных в РоSSии украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова могут обменять на бывших украинских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые служили в роSSийской армии и были осуждены украинским судом за государственную измену и дезертирство.

"Украина готовится к обмену политзаключенных Сенцова и Сущенко на крымских дезертиров Баранова и Одинцова, которых в Украине приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно", - сообщили телеканалу "Прямой".

Однако украинский переговорщик, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко эту информацию опровергла.

"Заявления, касающиеся граждан О. и Б., а также наших режиссера и журналиста, за свободу которых ведется борьба, к сожалению, не соответствуют действительности. Я вынуждена опровергать чужие заявления, чтобы остановить процесс безответственных комментариев в эфирах", - написала Геращенко в фейсбуке.

Она заявила, что заявления офиса Лутковской оторваны от реальности и негативно влияют на процесс переговоров об обмене.

"Президент Украины, комментируя вопрос освобождения заложников и переговоры по этому поводу, подчеркнул, что пока не время называть фамилии и даты. Чтобы не навредить процессу. Так же избегают называть и обнародовать фамилии и даты все те, кто действительно причастен к процессу переговоров и владеет деталями. Любая недостоверная информация может сорвать хрупкую надежду, больно ранит родственников и семьи заложников и политзаключенных и очень опасна с точки зрения срыва переговоров", - заявила Геращенко.

Напомним, младшего сержанта контрактной службы Вооруженных сил РФ Александра Баранова и его сослуживца прапорщика Максима Одинцова задержали 20 ноября 2016 года сотрудники Службы безопасности Украины в ходе спецоперации на пункте пропуска Чонгар на границе Херсонской области и Крыма.

Накануне Баранов и Одинцов были приговорены за государственную измену и дезертирство к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.

Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. Будучи собственным корреспондентом "Укринформа" во Франции, он прилетел в РоSSию с частной поездкой. 7 октября того же года ему выдвинули обвинение в шпионаже. В ФСБ РоSSии заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

В 2015 году роSSийский суд приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. По версии следствия, он создал в Крыму сообщество, которое устроило два нападения и готовило еще два.

Накануне о том, что Сущенко могут обменять на роSSийских военных, заявил президент Петр Порошенко. О высокой вероятности обмена Баранова и Одинцова на арестованных в РоSSии украинцев говорил адвокат военных Валентин Рыбин.