БПП открестился от решения нардепа Голубова поручиться за Труханова

"Это его личная инициатива как народного депутата. Фракция не принимала никаких решений".

Фракция "Блока Петра Порошенко" заявила, что не имеет отношения к решению нардепа Дмитрия Голубова поручиться за мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в коррупционном правонарушении.

"Это его личная инициатива как народного депутата. Фракция партии "Блок Петра Порошенко" не принимала никаких решений о взятии на поруки любых лиц, против которых возбуждены уголовные производства, и тем более не делегировала таких полномочий ни одном из своих членов", - говорится в заявлении фракции на сайте БПП.

В нем говорится, что фракция БПП является убежденным противником коррупции и готова максимально содествовать в правоохранительным органам в борьбе с ней.

"В то же время обращаем внимание, что каждый народный избранник, который принадлежит к нашей фракции, вправе иметь свою отдельную позицию по любым вопросам. Однако, что касается вопросов борьбы с коррупцией, позиция фракции остается и будет неизменной: все без исключения члены фракции партии «Блок Петра Порошенко» будут делать все от них зависящее, чтобы коррупция в Украине была преодолена", - сказано в заявлении.

Напомним, что 15 февраля Соломенский районный суд Киева решил отпустить Труханова на поруки депутата Голубова, хотя обвинение просило поместить подозреваемого в СИЗО с залогом 50 млн гривен.

Труханова, который с конца декабря отсутствовал в Украине, задержали утром 14 февраля в аэропорту "Борисполь". Его подозревают по ч.5 ст.191 (хищение) по делу "Краяна".

Осенью 2016 года мэрия Одессы купила здание завода "Краян" за 185 млн гривен у частной структуры, которая в начале того же года приобрела его на ликвидационном аукционе всего за 11,5 млн гривен. Полученные деньги продавец пытался перечислить на счет фиктивной компании, но сделку удалось заблокировать, и сейчас они находятся под арестом.