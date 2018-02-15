БПП открестился от решения нардепа Голубова поручиться за Труханова

"Это его личная инициатива как народного депутата. Фракция не принимала никаких решений".

БПП открестился от решения нардепа Голубова поручиться за Труханова
Голубов (слева) в суде по делу Труханова
Фото: Тереза Лащук

Фракция "Блока Петра Порошенко" заявила, что не имеет отношения к решению нардепа Дмитрия Голубова поручиться за мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в коррупционном правонарушении.

"Это его личная инициатива как народного депутата. Фракция партии "Блок Петра Порошенко" не принимала никаких решений о взятии на поруки любых лиц, против которых возбуждены уголовные производства, и тем более не делегировала таких полномочий ни одном из своих членов", - говорится в заявлении фракции на сайте БПП.

В нем говорится, что фракция БПП является убежденным противником коррупции и готова максимально содествовать в правоохранительным органам в борьбе с ней.

"В то же время обращаем внимание, что каждый народный избранник, который принадлежит к нашей фракции, вправе иметь свою отдельную позицию по любым вопросам. Однако, что касается вопросов борьбы с коррупцией, позиция фракции остается и будет неизменной: все без исключения члены фракции партии «Блок Петра Порошенко» будут делать все от них зависящее, чтобы коррупция в Украине была преодолена", - сказано в заявлении.

Напомним, что 15 февраля Соломенский районный суд Киева решил отпустить Труханова на поруки депутата Голубова, хотя обвинение просило поместить подозреваемого в СИЗО с залогом 50 млн гривен.

Труханова, который с конца декабря отсутствовал в Украине, задержали утром 14 февраля в аэропорту "Борисполь". Его подозревают по ч.5 ст.191 (хищение) по делу "Краяна".

Осенью 2016 года мэрия Одессы купила здание завода "Краян" за 185 млн гривен у частной структуры, которая в начале того же года приобрела его на ликвидационном аукционе всего за 11,5 млн гривен. Полученные деньги продавец пытался перечислить на счет фиктивной компании, но сделку удалось заблокировать, и сейчас они находятся под арестом.


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