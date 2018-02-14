Украина в Минске потребовала гарантий безопасности для восстановления мобильной связи в ОРДЛО

Киев также выразил готовность идти на компромиссы в вопросе обмена.

Украина в Минске потребовала гарантий безопасности для восстановления мобильной связи в ОРДЛО
Фото: twitter.com/BelarusMID

Украина в ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске потребовала гарантий безопасности для восстановления мобильной связи в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом по итогам переговоров Контактной группы сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер в фейсбуке.

В целом необходимо починить 17 объектов, однако пока ни один из них не отремонтирован из-за отсутствия режима тишины, добавила она.

Также украинская сторона ожидает, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится как можно быстрее.

"Украинская сторона готова к компромиссам ради того, чтобы люди вернулись домой", - отметила Олифер.

Также Украина призвала РФ пересмотреть свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы - создания с участием Украины, РФ, Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести, к работе которого будут приглашать представителей ОРДЛО. Пока РФ отказывается участвовать в этой работе.

Украинская сторона и на уровне подгрупп, и в рамках Трехсторонней контактной группы в очередной раз озвучила требование открытия КПВВ "Золотое".

Напомним, сигнал Vodafone на неподконтрольной территории Донбасса исчез в середине дня 11 января. Оказалось, что был поврежден магистральный оптоволоконный кабель в районе подконтрольной "ДНР" Еленовки. Компания выразила готовность провести ремонт, но потребовала обеспечения безопасности.

17 января после получения гарантий безопасности были начаты ремонтные работы. 19 января Vodafone восстановил связь на оккупированной части Луганской области. В компании отметили, что в Донецке сеть "не поднимается" по неизвестной причине.

"Vodafone-Украина" - единственный украинский мобильный оператор, который работал на оккупированных территориях.


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