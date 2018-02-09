С Розенблата сняли электронный браслет
Остальные обязательства суд оставил в силе.
Соломенский районный суд Киева отметил обязательство ношения электронный браслет народному депутату Бориславу Розенблату.
Об этом изданию "Страна.ua" сообщил адвокат парламентария Алексей Шевчук.
Остальные обязательства суд оставил в силе. В частности, Розенблату необходимо по первому вызову являться к детективу, прокурору либо в суд, сдать паспорта, не покидать без разрешения территорию Украины и не общаться со свидетелями.
Напомним, ранее суд разрешил снять электронный браслет слежения второму фигуранту дела - нардепу Максиму Полякову.
Розенблат и Поляков - фигуранты так называемого "янтарного дела". В действиях Розенблата следствие усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму 7,5 тыс. долларов.
Депутатов подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.
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Политика
09.02.2018 12:40