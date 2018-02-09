С Розенблата сняли электронный браслет

Остальные обязательства суд оставил в силе.

Фото: Сергей Нужненко

Соломенский районный суд Киева отметил обязательство ношения электронный браслет народному депутату Бориславу Розенблату.

Об этом изданию "Страна.ua" сообщил адвокат парламентария Алексей Шевчук.

Остальные обязательства суд оставил в силе. В частности, Розенблату необходимо по первому вызову являться к детективу, прокурору либо в суд, сдать паспорта, не покидать без разрешения территорию Украины и не общаться со свидетелями.

Фото: strana.ua

Напомним, ранее суд разрешил снять электронный браслет слежения второму фигуранту дела - нардепу Максиму Полякову.

Розенблат и Поляков - фигуранты так называемого "янтарного дела". В действиях Розенблата следствие усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму 7,5 тыс. долларов.

Депутатов подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.