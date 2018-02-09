Жебривский обвинил "Донецкоблгаз" в саботаже и содействию террористам

Жителям Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района отказано в подаче газа уже через готовый газопровод.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский обвинил компанию "Донецкоблгаз" в отказе подачи газа уже через готовый газопровод жителям Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района.

"Жители Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района оказались в заложниках монополиста - ПАО "Донецкоблгаз», который буквально саботирует подачу газа людям по уже готовому газопроводу", - написал он в фейсбуке.

Глава ОГВА сообщил, что обратился к Генеральному прокурору и главе СБУ с просьбой дать правовую оценку действиям руководства и владельцев облгазов.

"По моему мнению (как юриста, бывшего следователя), это - содействие террористическим организациям в форме саботажа", - подчеркнул Жебривский.

Он выразил надежду, что действиям руководства и собственников ПАО "Донецкоблгаз" официальная правовая оценка будет дана в ближайшее время.