Жебривский обвинил "Донецкоблгаз" в саботаже и содействию террористам
Жителям Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района отказано в подаче газа уже через готовый газопровод.
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский обвинил компанию "Донецкоблгаз" в отказе подачи газа уже через готовый газопровод жителям Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района.
"Жители Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района оказались в заложниках монополиста - ПАО "Донецкоблгаз», который буквально саботирует подачу газа людям по уже готовому газопроводу", - написал он в фейсбуке.
Глава ОГВА сообщил, что обратился к Генеральному прокурору и главе СБУ с просьбой дать правовую оценку действиям руководства и владельцев облгазов.
"По моему мнению (как юриста, бывшего следователя), это - содействие террористическим организациям в форме саботажа", - подчеркнул Жебривский.
Он выразил надежду, что действиям руководства и собственников ПАО "Донецкоблгаз" официальная правовая оценка будет дана в ближайшее время.
В эфире телеканала "112 Украина" Жебривский рассказал, что вынужден был подписать письма главе СБУ Грицаку, генпрокурору Луценко для того, чтобы привлекли к уголовной ответственности руководство "Донецкоблгаза", потому что "оно вредит национальным интересам".
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