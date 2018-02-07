?Соучредитель фонда "Таблеточки" вошла в команду Минздрава

Она возглавила Директорат стратегического планирования и евроинтеграции.

Фото: uacrisis.org

Министерство здравоохранения назначило руководителем Директората стратегического планирования и евроинтеграции соучредителя благотворительного фонда "Таблеточки" Ирину Литовченко, которая победила в конкурсе на эту должность.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Она будет отвечать за стратегическое планирование деятельности министерства, обеспечение соответствия работы других структурных подразделений аппарата министерства положениям Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, другим международным обязательствам государства.

В ближайшее время Минздрав планирует объявить конкурс на еще три директората: фармацевтический, общественного здоровья и медицинских услуг.

Напомним, 2 февраля исполнительный директоро "Всеукраинскрй сети ЛЖВ" Владимир Курпита был назначен генеральным директором Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.