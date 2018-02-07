Соучредитель фонда "Таблеточки" вошла в команду Минздрава

Она возглавила Директорат стратегического планирования и евроинтеграции.

?Соучредитель фонда "Таблеточки" вошла в команду Минздрава
Фото: uacrisis.org

Министерство здравоохранения назначило руководителем Директората стратегического планирования и евроинтеграции соучредителя благотворительного фонда "Таблеточки" Ирину Литовченко, которая победила в конкурсе на эту должность.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Она будет отвечать за стратегическое планирование деятельности министерства, обеспечение соответствия работы других структурных подразделений аппарата министерства положениям Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, другим международным обязательствам государства.

В ближайшее время Минздрав планирует объявить конкурс на еще три директората: фармацевтический, общественного здоровья и медицинских услуг.

Напомним, 2 февраля исполнительный директоро "Всеукраинскрй сети ЛЖВ" Владимир Курпита был назначен генеральным директором Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Исполнительным директором Украинского культурного фонда стала Юлия ФедивИсполнительным директором Украинского культурного фонда стала Юлия Федив
Курпита назначен гендиректором Центра общественного здоровья МинздраваКурпита назначен гендиректором Центра общественного здоровья Минздрава
Украина вошла в тройку стран по решениям ЕСПЧ о нарушении прав человекаУкраина вошла в тройку стран по решениям ЕСПЧ о нарушении прав человека
"Джавелины" заставят россиян пересмотреть их действия в Украине, - экс-командующий армией США в Европе"Джавелины" заставят россиян пересмотреть их действия в Украине, - экс-командующий армией США в Европе
Минкульт объявил конкурс на пост исполнительного директора Украинского культурного фондаМинкульт объявил конкурс на пост исполнительного директора Украинского культурного фонда
Бывший директор фонда Сороса в Украине награжден орденом СвободыБывший директор фонда Сороса в Украине награжден орденом Свободы
Нищук назначил руководителем Культурного фонда Марину ПорошенкоНищук назначил руководителем Культурного фонда Марину Порошенко
Какая техника была в Крыму на момент аннексии: командующий ВМС Украины уличил Путина во лжиКакая техника была в Крыму на момент аннексии: командующий ВМС Украины уличил Путина во лжи
Командующий ВМС Украины прокомментировал предложение фюрера РФ вернуть военную технику из аннексированного КрымаКомандующий ВМС Украины прокомментировал предложение фюрера РФ вернуть военную технику из аннексированного Крыма
Минюст США открыл начало расследование против фонда КлинтонМинюст США открыл начало расследование против фонда Клинтон
Последние новости
Подгружаем последние новости