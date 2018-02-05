На Мальдивах арестовали экс-президента

Момун Абдул Гаюм правил Мальдивами шесть пятилетних сроков подряд.

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Полиция Мальдивских Островов арестовала бывшего президента Момуна Абдула Гаюма, передает Reuters.

Пресс-секретарь экс-президента сообщил, что Момун Абдул Гаюм был арестован в своей резиденции спустя несколько часов после того, как президент Абдулла Ямен объявил чрезвычайное положение на фоне политического кризиса в стране.

Момун Абдул Гаюм правил Мальдивами шесть пятилетних сроков подряд - с 1978 года по 2008 год. После пост президента занял его сводный брат Абдулла Ямин.

Ямин выступил против постановления Верховного Суда, требующего освобождения заключенных оппозиционных лидеров, включая сына Гаюма Фариша.