На Мальдивах арестовали экс-президента

Момун Абдул Гаюм правил Мальдивами шесть пятилетних сроков подряд.

На Мальдивах арестовали экс-президента
Фото: en.mihaaru.com

Полиция Мальдивских Островов арестовала бывшего президента Момуна Абдула Гаюма, передает Reuters.

Пресс-секретарь экс-президента сообщил, что Момун Абдул Гаюм был арестован в своей резиденции спустя несколько часов после того, как президент Абдулла Ямен объявил чрезвычайное положение на фоне политического кризиса в стране.

Момун Абдул Гаюм правил Мальдивами шесть пятилетних сроков подряд - с 1978 года по 2008 год. После пост президента занял его сводный брат Абдулла Ямин.

Ямин выступил против постановления Верховного Суда, требующего освобождения заключенных оппозиционных лидеров, включая сына Гаюма Фариша.


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