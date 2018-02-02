Трех авторов роSSийского издания "Регнум" в Беларуси осудили за разжигание розни

Через три года приговор будет пересмотрен.

Сергей Шиптенко, Дмитрий Алимкина и Юрий Павловец Фото: Naviny.by

Минский городской суд приговорил трех авторов роSSийского информагентства "Регнум", обвиняемых в разжигании национальной розни, к пяти годам лишения свободы с отсрочкой на три года.

Как сообщает "Интерфакс", журналистов освободили в зале суда под подписку о невыезде.

Суд признал доцента Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Юрия Павловца, брестского охранника Дмитрия Алимкина и главреда журнала "Новая экономика" Сергея Шиптенко виновными в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды за тексты, которые они писали для роSSийского информационного агентства.

Всем троим суд назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет с отсрочкой исполнения наказания на три года. Согласно статье 77 У К Белоруссии, по истечении этого срока суд может как освободить осужденных от наказания или продлить срок отсрочки наказания, так и направить их в колонию.

Авторов "Регнума" задержали в декабре 2016 года. Задержание инициировало Минформации Беларуси, которое предложило проверить тексты журналистов на предмет наличия в них проявления экстремизма. Уголовное дело завели на основании судебно-лингвистической экспертизы.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов выразил сожаление по поводу приговора. "Я могу только сожалеть о том, что вынесен такой приговор, но то, что исполнение хотя бы отсрочили, это уже более гуманно. Но на самом деле мы полагаем, что в данном случае не было оснований для привлечения к уголовной ответственности", -сказал он.

В марте 2017 года в Москве был задержан шеф-редактор агентства Юрий Баранчик. Задержание было инициировано Минском, однако роSSийский суд не стал арестовывать журналиста.