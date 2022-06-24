Хоче зробити Грозний в містах України: Джонсон закликав не покладати надій на переговори з путіним

Він в черговий раз застеріг, що будь-які поступки рф по відношенню до України призведуть до "катастрофи".

Лідер країни-агресора хоче подвоїти ставку, а також зрівняти з землею українські міста, куди армія рф нібито прийшла "звільняти". Відповідну думку висловив глава уряду Великобританії Борис Джонсон, повідомило The Guardian.

Він попередив також, що російський президент-диктатор володимир путін не сприймає серйозно мирні переговори про війну в Україні, яку РФ почала 24 лютого.

"Путін не сприймає мирні переговори всерйоз – він хоче подвоїти ставку і зробити Грозний у великих містах України", - сказав британський прем'єр.

Джонсон висловив думку, що диктатор путін зрівняти українські міста з землею, як він це зробив у Чечні. Втім, це "трагічна помилка" путіна.

Він також в черговий раз застеріг, що будь-які поступки рф по відношенню до України призведуть до "катастрофи". На його думку, поступки можуть підбадьорити росію і її союзників, вона ніколи не зупиниться поки не програє на полі бою.

