Президент Бразилии остался без пенсии за два месяца

Бразильские пенсионеры обязаны ежегодно обновлять регистрационные данные для получения пенсий.

Президент Бразилии остался без пенсии за два месяца
Мишел Темер

Президент Бразилии Мишел Темер остался без пенсии за ноябрь и декабрь 2017 года, так как забыл вовремя предоставить государственным органам доказательства того, что он жив.

Об этом сообщает телеканал Globo.

"Эта процедура называется "доказательство жизни", и она всегда должна осуществляться в течение месяца, на который приходится день рождения заинтересованного лица", - сказали журналистам представители портала госуслуг штата Сан-Паулу, в компетенции которых предоставление информации о выплате пенсий населению (SPPrev).

77-летний Мишел Темер вышел на пенсию в 1999 году в возрасте 58 лет, когда занимал должность прокурора штата Сан-Паулу. Ему положены выплаты в размере около $14 тыс, однако на время его президентства эта сумма была временно снижена до $7000.

По данным SPPrev, администрация президента уже отправила необходимые документы для возобновления пенсионных начислений.

Сенат Бразилии назначил Темера президентом в 2016 году - после того, как был объявлен импичмент Дилме Русеф в связи с обвинениями в коррупции и злоупотреблении властью. Его полномочия президента истекают в конце 2018 года.

Сейчас Темер обвиняется в получении взятки в размере около €150 тыс. 26 июня генпрокурор страны Родриго Жанот подал иск в Верховный суд Бразилии.

Утверждается, что Темер долгое время получал взятки для Партии бразильского демократического движения, к которой он принадлежит, от предпринимателя Жосли Батисты, владельца крупнейшего в стране производителя мяса, компании JBS. При этом Батиста якобы сделал тайную запись своего разговора с Темером, которую и предоставил в качестве доказательства. Все обвинения в свой адрес Темер отрицает. Как сообщают бразильские СМИ, с момента подачи иска президент лично побеседовал более чем со 100 депутатами, пообещав им средства на общую сумму $6 млн для внедрения их проектов и законодательных инициатив в случае его поддержки.


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