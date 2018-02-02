Президент Бразилии остался без пенсии за два месяца
Бразильские пенсионеры обязаны ежегодно обновлять регистрационные данные для получения пенсий.
Президент Бразилии Мишел Темер остался без пенсии за ноябрь и декабрь 2017 года, так как забыл вовремя предоставить государственным органам доказательства того, что он жив.
Об этом сообщает телеканал Globo.
"Эта процедура называется "доказательство жизни", и она всегда должна осуществляться в течение месяца, на который приходится день рождения заинтересованного лица", - сказали журналистам представители портала госуслуг штата Сан-Паулу, в компетенции которых предоставление информации о выплате пенсий населению (SPPrev).
77-летний Мишел Темер вышел на пенсию в 1999 году в возрасте 58 лет, когда занимал должность прокурора штата Сан-Паулу. Ему положены выплаты в размере около $14 тыс, однако на время его президентства эта сумма была временно снижена до $7000.
По данным SPPrev, администрация президента уже отправила необходимые документы для возобновления пенсионных начислений.
Сенат Бразилии назначил Темера президентом в 2016 году - после того, как был объявлен импичмент Дилме Русеф в связи с обвинениями в коррупции и злоупотреблении властью. Его полномочия президента истекают в конце 2018 года.
Сейчас Темер обвиняется в получении взятки в размере около €150 тыс. 26 июня генпрокурор страны Родриго Жанот подал иск в Верховный суд Бразилии.
Утверждается, что Темер долгое время получал взятки для Партии бразильского демократического движения, к которой он принадлежит, от предпринимателя Жосли Батисты, владельца крупнейшего в стране производителя мяса, компании JBS. При этом Батиста якобы сделал тайную запись своего разговора с Темером, которую и предоставил в качестве доказательства. Все обвинения в свой адрес Темер отрицает. Как сообщают бразильские СМИ, с момента подачи иска президент лично побеседовал более чем со 100 депутатами, пообещав им средства на общую сумму $6 млн для внедрения их проектов и законодательных инициатив в случае его поддержки.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.