Президент Бразилии остался без пенсии за два месяца

Бразильские пенсионеры обязаны ежегодно обновлять регистрационные данные для получения пенсий.

Мишел Темер

Президент Бразилии Мишел Темер остался без пенсии за ноябрь и декабрь 2017 года, так как забыл вовремя предоставить государственным органам доказательства того, что он жив.

Об этом сообщает телеканал Globo.

"Эта процедура называется "доказательство жизни", и она всегда должна осуществляться в течение месяца, на который приходится день рождения заинтересованного лица", - сказали журналистам представители портала госуслуг штата Сан-Паулу, в компетенции которых предоставление информации о выплате пенсий населению (SPPrev).

77-летний Мишел Темер вышел на пенсию в 1999 году в возрасте 58 лет, когда занимал должность прокурора штата Сан-Паулу. Ему положены выплаты в размере около $14 тыс, однако на время его президентства эта сумма была временно снижена до $7000.

По данным SPPrev, администрация президента уже отправила необходимые документы для возобновления пенсионных начислений.

Сенат Бразилии назначил Темера президентом в 2016 году - после того, как был объявлен импичмент Дилме Русеф в связи с обвинениями в коррупции и злоупотреблении властью. Его полномочия президента истекают в конце 2018 года.

Сейчас Темер обвиняется в получении взятки в размере около €150 тыс. 26 июня генпрокурор страны Родриго Жанот подал иск в Верховный суд Бразилии .