?НАБУ вручила два подозрения по делу о продаже торгового флота Украины

Продажа четырех судов нанесла государству убыток 219 млн гривен.

Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро 31 января вручило два подозрения по делу о хищении торгового флота Украины (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса).

На сайте НАБУ говорится, что бывший президент государственной судоходной компании "Си Трайдент" вместе с бывшим директором принадлежащей Украине Zealand Holdings Inc. и некими должностными лицами Министерства инфраструктуры продали по заниженной стоимости морские торговые суда African Lark, Etna, Elbrus и Everest, которые находились на балансе "Си Трайдент".

В результате государству нанесен убыток 219 млн гривен.

Бывший директор "Си Трайдент" задержан. Ему и бывшему директору Zealand будут избирать меру пресечения.

Морские торговые суда African Lark, Еtna, Elbrus и Everest были отчуждены в июле-октябре 2012 года.