НАБУ вручила два подозрения по делу о продаже торгового флота Украины

Продажа четырех судов нанесла государству убыток 219 млн гривен.

?НАБУ вручила два подозрения по делу о продаже торгового флота Украины
Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро 31 января вручило два подозрения по делу о хищении торгового флота Украины (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса).

На сайте НАБУ говорится, что бывший президент государственной судоходной компании "Си Трайдент" вместе с бывшим директором принадлежащей Украине Zealand Holdings Inc. и некими должностными лицами Министерства инфраструктуры продали по заниженной стоимости морские торговые суда African Lark, Etna, Elbrus и Everest, которые находились на балансе "Си Трайдент".

В результате государству нанесен убыток 219 млн гривен.

Бывший директор "Си Трайдент" задержан. Ему и бывшему директору Zealand будут избирать меру пресечения.

Морские торговые суда African Lark, Еtna, Elbrus и Everest были отчуждены в июле-октябре 2012 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
В Крыму активиста содержат в СИЗО без основания почти две неделиВ Крыму активиста содержат в СИЗО без основания почти две недели
Бывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой областиБывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой области
Блок рекламы


Похожие новости
Заявления о продаже "вышек Бойко" могут иметь негативные последствия для иска против РФ, - юристыЗаявления о продаже "вышек Бойко" могут иметь негативные последствия для иска против РФ, - юристы
Посол Украины в СЕ заподозрил сговор элит ради возвращения РоSSии в ПАСЕПосол Украины в СЕ заподозрил сговор элит ради возвращения РоSSии в ПАСЕ
МИД Украины направило 300 нот в РФ с требованием освободить заложниковМИД Украины направило 300 нот в РФ с требованием освободить заложников
Членство в НАТО для Грузии и Украины возможно несмотря на действия РоSSии, - Heritage FoundationЧленство в НАТО для Грузии и Украины возможно несмотря на действия РоSSии, - Heritage Foundation
Новый план действий Совета Европы для Украины могут принять в середине февраляНовый план действий Совета Европы для Украины могут принять в середине февраля
Сбежавшего от НАБУ депутата отпустили под залогСбежавшего от НАБУ депутата отпустили под залог
НАБУ довело до суда дело против судьи, которое отказалась расследовать ГПУНАБУ довело до суда дело против судьи, которое отказалась расследовать ГПУ
Саакашвили вызвали на допрос по делу о расстрелах активистов МайданаСаакашвили вызвали на допрос по делу о расстрелах активистов Майдана
НАБУ подозревает экс-руководителей АМПУ в присвоении 247 млн гривенНАБУ подозревает экс-руководителей АМПУ в присвоении 247 млн гривен
Азаров стал подозреваемым по делу КурченкоАзаров стал подозреваемым по делу Курченко
Последние новости
Подгружаем последние новости