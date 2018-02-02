НАБУ вручила два подозрения по делу о продаже торгового флота Украины
Продажа четырех судов нанесла государству убыток 219 млн гривен.
Национальное антикоррупционное бюро 31 января вручило два подозрения по делу о хищении торгового флота Украины (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса).
На сайте НАБУ говорится, что бывший президент государственной судоходной компании "Си Трайдент" вместе с бывшим директором принадлежащей Украине Zealand Holdings Inc. и некими должностными лицами Министерства инфраструктуры продали по заниженной стоимости морские торговые суда African Lark, Etna, Elbrus и Everest, которые находились на балансе "Си Трайдент".
В результате государству нанесен убыток 219 млн гривен.
Бывший директор "Си Трайдент" задержан. Ему и бывшему директору Zealand будут избирать меру пресечения.
Морские торговые суда African Lark, Еtna, Elbrus и Everest были отчуждены в июле-октябре 2012 года.
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Политика
02.02.2018 09:21