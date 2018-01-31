В ЕС отреагировали на "кремлевский список" США

Европейский союз постоянно анализирует свои ограничительные меры в отношении РоSSии и не связывает это с аналогичными действиями США .

Об этом сообщил « Интерфаксу » один из официальных представителей ЕС .

«Мы принимаем к сведению опубликованный вчера министерством финансов США доклад. Я предлагаю вам обратиться к этому докладу, в котором четко указывается, что речь не идет о санкционном списке», — заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать появление «кремлевского списка».