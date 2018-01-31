В ЕС отреагировали на "кремлевский список" США

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Европейский союз постоянно анализирует свои ограничительные меры в отношении РоSSии и не связывает это с аналогичными действиями США.

Об этом сообщил «Интерфаксу» один из официальных представителей ЕС.

«Мы принимаем к сведению опубликованный вчера министерством финансов США доклад. Я предлагаю вам обратиться к этому докладу, в котором четко указывается, что речь не идет о санкционном списке», — заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать появление «кремлевского списка».

«При этом отмечу, что все ограничительные меры ЕС подвергаются постоянному анализу. Любые решения о продлении, поправках или снятии санкций могут приниматься Советом ЕС при единогласном голосовании всех 28 членов Европейского союза», — отметил европейский источник.


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