В ЕС отреагировали на "кремлевский список" США
Европейский союз постоянно анализирует свои ограничительные меры в отношении РоSSии и не связывает это с аналогичными действиями США.
Об этом сообщил «
«Мы принимаем к сведению опубликованный вчера министерством финансов США доклад. Я предлагаю вам обратиться к этому докладу, в котором четко указывается, что речь не идет о санкционном списке», — заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать появление «кремлевского списка».
«При этом отмечу, что все ограничительные меры ЕС подвергаются постоянному анализу. Любые решения о продлении, поправках или снятии санкций могут приниматься Советом ЕС при единогласном голосовании всех 28 членов Европейского союза», — отметил европейский источник.
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30.01.2018 17:03