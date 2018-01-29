Комитет Европарламента поддержал процедуру введения санкций против Польши
Это может привести к лишению права голоса страны в Совете ЕС.
Профильный комитет Европейского парламента одобрил запуск санкционной процедуру против Польши из-за нарушения верховенства права, передает Радио Польша.
Соответствующую резолюцию Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам принял в понедельник 29 января.
За резолюцию проголосовали 33 членов комитета, 9 – были против.
В резолюции комитет ЕП «приветствует решение Европейской комиссии от 20 декабря 2017 года по обеспечению выполнения положений статьи 7 Договора о Европейском союзе в связи с ситуацией в Польше и поддерживает обращение Еврокомиссии к польским властям для решения проблемы».
Напомним, Европейская комиссия в декабре прошлого года приняла решение начать процедуру введения санкций против Польши за нарушение норм верховенства права.
Еврокомиссия дала польским властям три месяца, чтобы они предприняли шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию. Если Польша этого не сделает, это может привести к применению санкций, в частности, к потере голоса Польши в Совете ЕС.
Недавно глава председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша не пойдет ни на какие уступки в споре с Евросоюзом по поводу судебной реформы в стране.
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