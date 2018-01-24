Князев: задержание грабителей в Одессе - пример высокого уровня подготовки патрульных

Одесские патрульные 23 января задержали четырех грабителей-россиян. Те завладели крупной суммой денег и пытались убежать на автомобиле, но были остановлены полицией. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, полицейские, проводившие задержание, раньше проходили курсы канадских инструкторов.

Фото: od.npu.gov.ua

"Четверо преступников - это россияне, которые совершают правонарушения умышленно, с целью внутренней дестабилизацим ситуации в стране, разбалансировки «вертикали» власти. Сейчас злоумышленники задержаны, с ними работают следователи", - рассказал начальник Национальной полиции Сергей Князев во время встречи с заместителем комиссара королевской конной полиции Канады Паулой Дион. По его мнению, это задержание продемонстрировало высокий уровень профессиональной подготовки украинских полицейских.

Члены канадской делегации в свою очередь изъявили готовность и дальше сотрудничать с украинской стороной. Иностранные партнеры готовы обмениваться опытом, а также принимать участие в разработке и внедрении новых проектов.

В 2018 году полицейские Канады проведут тренинги для более 400 украинских патрульных.


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