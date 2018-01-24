Земельная комиссия Киевсовета поддержала создание музея археологии на Почтовой площади

Теперь проекту предстоит пройти бюджетную комиссию.

?Земельная комиссия Киевсовета поддержала создание музея археологии на Почтовой площади
Фото: Макс Требухов

Земельная комиссия Киевского городского совета поддержала создание музея археологии и истории Киева на Почтовой площади.

Об этом сообщает местный сайт 44.ua.

Отмечается, что проекту теперь предстоит пройти бюджетную комиссию.

"Земельная комиссия этот проект поддержала. Но передала его на утверждение в бюджетную комиссию. Мотивировали это тем, что на создание музея и раскопки понадобится финансирование", - говорится в сообщении.

Руководитель общественной организации "Почайна" Аннабелла Морина назвала это решение "победой с отсрочкой" в борьбе за музей.

"Под дулом нескольких камер всеукраинских телеканалов в окружении, мягко выражаясь, доброжелательно настроенной общественности, депутаты комиссии единогласно проголосовали за проект решения Сергея Гусовского. Однако тут же отослали проект проходить еще одну - бюджетную - комиссию. И этот факт, безусловно, затягивает рассмотрение проекта на сессии. Тем временем раскопки стоят, их никто не может финансировать на законных основаниях, подвис вопрос о статусе, адекватных границах и концепции музея", - написала она в Фейсбуке.

Напомним, в 2013 году на Почтовой площади началась подготовка к строительству торгового центра. Затем, согласно украинскому законодательству, на данной территории были проведены раскопки, в ходе которых археологи обнаружили под площадью уникальные артефакты времен Киевской Руси - княжеские печати, монеты, перстни, деревянные сваи, шары и подвески. При этом строительство ТЦ так и не завершилось.

В ноябре 2017 года комитет Рады рекомендовал приостановить строительство ТЦ на Почтовой площади. В декабре комиссия Киевсовета по вопросам собственности единогласно поддержала решение о создании музея. Отмечалось, что для того, чтобы создать музей, необходимо прекратить договор с инвестором строительства подземного ТРЦ, а затем - принять объект незавершенного строительства в коммунальную собственность.


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