"Шатдаун" в США: Трамп предлагает применить "ядерный вариант" в Сенате
Президент США Дональд Трамп предлагает использовать крайнюю возможность изменения регламента голосования в Сенате США, применив так называемый «ядерный вариант» для прекращения «правительственного шатдауна» и возобновления финансирования правительства США.
Об этом он написал в воскресенье в Twitter, передает
«Приятно наблюдать, как тяжело республиканцы борются за наших военных, а также безопасность на границе. Демократы просто хотят, чтобы потоки нелегальных мигрантов вливались в нашу страну беспрепятственно. Если ситуация и в дальнейшем будет находиться в тупике, республиканцы должны перейти к варианту с 51% («ядерному варианту») и проголосовать за реальный, долгосрочный бюджет», — написал глава Белого дома.
Для принятия законопроекта о временном финансировании правительства сроком на следующий месяц необходима поддержка в Сенате по меньшей мере 60 законодателей. Так называемый «ядерный вариант» предусматривает изменение регламента, когда решение считается принятым при наличии простого большинства — 51 голоса, которыми владеют республиканцы в верхней палате Конгресса.
Напомним, в ночь на 20 января в США официально прекратилось финансирование правительства за то, что Сенат не смог утвердить уже четвертый законопроект о временном продлении финансирования. В воскресенье, 21 января, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконелл заявил, что законодатели готовы провести следующее голосование в ночь на понедельник.
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Политика
22.01.2018 12:14