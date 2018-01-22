"Шатдаун" в США: Трамп предлагает применить "ядерный вариант" в Сенате

Трамп

Президент США Дональд Трамп предлагает использовать крайнюю возможность изменения регламента голосования в Сенате США, применив так называемый «ядерный вариант» для прекращения «правительственного шатдауна» и возобновления финансирования правительства США.

Об этом он написал в воскресенье в Twitter, передает Укринформ.

«Приятно наблюдать, как тяжело республиканцы борются за наших военных, а также безопасность на границе. Демократы просто хотят, чтобы потоки нелегальных мигрантов вливались в нашу страну беспрепятственно. Если ситуация и в дальнейшем будет находиться в тупике, республиканцы должны перейти к варианту с 51% («ядерному варианту») и проголосовать за реальный, долгосрочный бюджет», — написал глава Белого дома.

Для принятия законопроекта о временном финансировании правительства сроком на следующий месяц необходима поддержка в Сенате по меньшей мере 60 законодателей. Так называемый «ядерный вариант» предусматривает изменение регламента, когда решение считается принятым при наличии простого большинства — 51 голоса, которыми владеют республиканцы в верхней палате Конгресса.

Напомним, в ночь на 20 января в США официально прекратилось финансирование правительства за то, что Сенат не смог утвердить уже четвертый законопроект о временном продлении финансирования. В воскресенье, 21 января, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконелл заявил, что законодатели готовы провести следующее голосование в ночь на понедельник.


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