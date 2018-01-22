"Шатдаун" в США: Трамп предлагает применить "ядерный вариант" в Сенате

Президент США Дональд Трамп предлагает использовать крайнюю возможность изменения регламента голосования в Сенате США , применив так называемый «ядерный вариант» для прекращения «правительственного шатдауна» и возобновления финансирования правительства США .

Об этом он написал в воскресенье в Twitter , передает Укринформ.

«Приятно наблюдать, как тяжело республиканцы борются за наших военных, а также безопасность на границе. Демократы просто хотят, чтобы потоки нелегальных мигрантов вливались в нашу страну беспрепятственно. Если ситуация и в дальнейшем будет находиться в тупике, республиканцы должны перейти к варианту с 51% («ядерному варианту») и проголосовать за реальный, долгосрочный бюджет», — написал глава Белого дома.

Для принятия законопроекта о временном финансировании правительства сроком на следующий месяц необходима поддержка в Сенате по меньшей мере 60 законодателей. Так называемый «ядерный вариант» предусматривает изменение регламента, когда решение считается принятым при наличии простого большинства — 51 голоса, которыми владеют республиканцы в верхней палате Конгресса.