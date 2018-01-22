Тука пояснил, какие выданные в ОРДЛО документы Украина признает по новому закону
После принятия закона о реинтеграции Донбасса единственные документы, выданные в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО), которые признаются Украиной, — о рождении и смерти.
Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире «
«Для меня наиболее неожиданно, что этим законом признали единственные документы, которые предоставляются так называемой «властью» ОРДЛО, — это документы о фактах рождения и фактах смерти, потому что мы полгода потратили для того, чтобы вместе с Минздравом с привлечением Красного креста разработать механизм, каким образом можно эти документы в законодательное поле Украины имплементировать», — сказал Тука.
По его словам, очень небольшая часть родителей, дети которых рождаются на оккупированной территории, обращаются к «единственно возможному на сегодняшний день пути» — признание факта рождения ребенка путем судебных исков.
«И поэтому, честно говоря, мы теряем огромное количество наших граждан новорожденных как граждан Украины», — рассказал заместитель министра.
Он добавил, что, согласно новому закону, политика в отношении оккупированных территорий остается непосредственно за МинАТО. А одним из положительных моментов закона о реинтеграции Тука считает урегулирование порядка перемещения грузов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
22.01.2018 12:12
22.01.2018 12:13