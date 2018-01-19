"Оппоблок" и "Свобода" заблокировали подписание законов о Донбассе и приватизации

Разблокировать подписание можно будет не раньше 6 февраля.

Фото: belvpo.com

Депутаты Верховной Рады заблокировали возможность подписания двух главных законопроектов, которые были приняты на текущей пленарной неделе - №7163 об обеспечении суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донбасса и №7066 о приватизации.

Две группы депутатов - от "Оппоблока" (Бойко, Вилкул, Папиев) и "Свободы" (Левченко, Ильенко, Головко, Осуховский) соответственно - зарегистрировали предложение об отмене результатов голосования. Пока парламент не рассмотрит эти проекты постановлений, спикер Андрей Парубий не имеет права направлять соответствующие законы на подпись президенту.

Ближайшая пленарная неделя состоится 6-9 февраля.

Таким образом, подписание законов заблокировано минимум на две с половиной недели.