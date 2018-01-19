"Оппоблок" и "Свобода" заблокировали подписание законов о Донбассе и приватизации

Разблокировать подписание можно будет не раньше 6 февраля.

Фото: belvpo.com

Депутаты Верховной Рады заблокировали возможность подписания двух главных законопроектов, которые были приняты на текущей пленарной неделе - №7163 об обеспечении суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донбасса и №7066 о приватизации.

Две группы депутатов - от "Оппоблока" (Бойко, Вилкул, Папиев) и "Свободы" (Левченко, Ильенко, Головко, Осуховский) соответственно - зарегистрировали предложение об отмене результатов голосования. Пока парламент не рассмотрит эти проекты постановлений, спикер Андрей Парубий не имеет права направлять соответствующие законы на подпись президенту.

Ближайшая пленарная неделя состоится 6-9 февраля.

Таким образом, подписание законов заблокировано минимум на две с половиной недели.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Порошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИПорошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИ
Порошенко назначил главу Деснянского района КиеваПорошенко назначил главу Деснянского района Киева
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия назвала принятие закона о Донбассе ведущим к эскалацииРоSSия назвала принятие закона о Донбассе ведущим к эскалации
Рада приняла новый закон о приватизацииРада приняла новый закон о приватизации
Турчинов: принятие закона о Донбассе усилит позиции Украины в международных судахТурчинов: принятие закона о Донбассе усилит позиции Украины в международных судах
За сутки на Донбассе погибли трое военнослужащих, пятеро получили травмыЗа сутки на Донбассе погибли трое военнослужащих, пятеро получили травмы
Двое военных ранены за сутки на ДонбассеДвое военных ранены за сутки на Донбассе
Рада закрылась без голосования по закону о ДонбассеРада закрылась без голосования по закону о Донбассе
Рада отказалась включать в закон о Донбассе пропуск гуманитарных грузовРада отказалась включать в закон о Донбассе пропуск гуманитарных грузов
Из-за войны на Донбассе в Украине произошел всплеск ВИЧ-инфекции – исследованиеИз-за войны на Донбассе в Украине произошел всплеск ВИЧ-инфекции – исследование
Двое военных ранены за сутки на ДонбассеДвое военных ранены за сутки на Донбассе
Боевики на Донбассе впервые за время перемирия применили артиллериюБоевики на Донбассе впервые за время перемирия применили артиллерию
Последние новости
Подгружаем последние новости