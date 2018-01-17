В Москве арестовали экс-главу охраны Березовского

В августе СБУ задержала гражданскую жену Соколова Дарью Мастикашеву по подозрению в госизмене.

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Лефортовский суд Москвы арестовал Сергея Соколова, бывшего руководителя частного охранного предприятия "Атолл-1", которое в 1990-е годы занималось личной охраной Бориса Березовского.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, он останется под стражей минимум до 16 марта.

Русская служба Би-би-си сообщает, что о задержании Соколова стало известно 17 января. Дело на него заведено по статье "незаконный оборот оружия и незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств".

По данным СМИ , Соколов до ареста работал экспертом организации "Федеральный информационный центр "Аналитика и безопасность". Вместе с ним был задержан директор компании Руслан Мильченко и экс-глава службы безопасности химического предприятия "Тольяттиазот" Олега Антошин.

Как отмечалось, скорее всего, поводом к задержанию стали обнаруженные на территории "Тольяттиазота" гранатомет, патроны и ваххабистская литература, которые, как оказалось позднее, были подброшены. По версии следствия, Соколов и Антошин решили инсценировать подготовку к теракту с целью дискредитировать владельцев компании.

В августе прошлого года глава СБУ Василий Грицак сообщал о задержании гражданской жены Соколова Дарьи Мастикашевой. Она обвиняется в госизмене и шпионаже в пользу РоSSии. По данным следствия, Мастикашева предлагала трем бывшим участникам боевых действий на востоке Украины "выехать в Москву и провести там незначительные строительные работы" за "хорошее вознаграждение".

"Именно на этих бывших военнослужащих планировали повесить собственноручно подготовленные, как мы считаем, диверсии или теракты в Москве, и не только в Москве", - сообщал глава СБУ .