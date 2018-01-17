В Москве арестовали экс-главу охраны Березовского

В августе СБУ задержала гражданскую жену Соколова Дарью Мастикашеву по подозрению в госизмене.

В Москве арестовали экс-главу охраны Березовского
Фото: Depositphotosjinga80

Лефортовский суд Москвы арестовал Сергея Соколова, бывшего руководителя частного охранного предприятия "Атолл-1", которое в 1990-е годы занималось личной охраной Бориса Березовского.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, он останется под стражей минимум до 16 марта.

Русская служба Би-би-си сообщает, что о задержании Соколова стало известно 17 января. Дело на него заведено по статье "незаконный оборот оружия и незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств".

По данным СМИ, Соколов до ареста работал экспертом организации "Федеральный информационный центр "Аналитика и безопасность". Вместе с ним был задержан директор компании Руслан Мильченко и экс-глава службы безопасности химического предприятия "Тольяттиазот" Олега Антошин.

Как отмечалось, скорее всего, поводом к задержанию стали обнаруженные на территории "Тольяттиазота" гранатомет, патроны и ваххабистская литература, которые, как оказалось позднее, были подброшены. По версии следствия, Соколов и Антошин решили инсценировать подготовку к теракту с целью дискредитировать владельцев компании.

В августе прошлого года глава СБУ Василий Грицак сообщал о задержании гражданской жены Соколова Дарьи Мастикашевой. Она обвиняется в госизмене и шпионаже в пользу РоSSии. По данным следствия, Мастикашева предлагала трем бывшим участникам боевых действий на востоке Украины "выехать в Москву и провести там незначительные строительные работы" за "хорошее вознаграждение".

"Именно на этих бывших военнослужащих планировали повесить собственноручно подготовленные, как мы считаем, диверсии или теракты в Москве, и не только в Москве", - сообщал глава СБУ.

Сам Соколов утверждает, что арест Мастикашевой стал местью за проводимое им расследование убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, а также деятельности СБУ и Днепропетровской ОПГ.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Громкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церквиГромкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церкви
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В США представили проект закона по отмене «грин-карт»В США представили проект закона по отмене «грин-карт»
Блок рекламы


Похожие новости
Во Франции по делу роSSийского сенатора Керимова арестовали швейцарского бизнесменаВо Франции по делу роSSийского сенатора Керимова арестовали швейцарского бизнесмена
Главу правозащитной организации "Мемориал" арестовали по делу о хранении наркотиковГлаву правозащитной организации "Мемориал" арестовали по делу о хранении наркотиков
В Турции за 2017 год арестовали 48 тысяч человек по подозрению в связях с ГюленомВ Турции за 2017 год арестовали 48 тысяч человек по подозрению в связях с Гюленом
Курченко усилил охрану после перестрелки в МосквеКурченко усилил охрану после перестрелки в Москве
РоSSия отпустила задержанного в Москве ветерана АТО
СБУ подтвердила задержание бойца АТО в МосквеСБУ подтвердила задержание бойца АТО в Москве
Суд арестовал экс-главу Львовского облсовета с залогом 3 млн гривенСуд арестовал экс-главу Львовского облсовета с залогом 3 млн гривен
Участника АТО задержали в Москве, место его пребывания неизвестно - СМИУчастника АТО задержали в Москве, место его пребывания неизвестно - СМИ
В Москве задержали украинскую писательницу Евгению БильченкоВ Москве задержали украинскую писательницу Евгению Бильченко
В Москве провели акцию в поддержку украинских политзаключенных
Последние новости
Подгружаем последние новости