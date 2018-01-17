Кабмин выступил за введение электронного голосования избирателей

"Это наиболее простая форма электронной демократии, но ее реализация содержит множество вызовов".

Кабмин выступил за введение электронного голосования избирателей
Фото: Владислав Мусиенко

Кабинет министров считает перспективным введение электронного голосования избирателей.

Об этом говорится в утвержденной концепции развития цифровой экономики и общества на 2018-2020 годы.

"Одним из наиболее перспективных в условиях Украины направлении развития (электронной демократии) является электронное голосование избирателей (e-voting). Это наиболее простая форма электронной демократии, однако ее реализация содержит большое количество политических и организационных вызовов", - говорится в концепции.

По мнению правительства, электронное голосование и выборы при соответствующих условиях могут быть более честными, прозрачными и эффективными, чем традиционные.

"Голосование через Интернет облегчит доступ к процедуре волеизъявления для значительно большего количества граждан, что улучшит репрезентативность и качество выборов, повысит общую оперативность получения результатов голосования, создаст возможность воспользоваться избирательным правом дистанционно", - отмечают в Кабмине.

Профильным министерствам и ведомствам, поручено до июля внести проекты актов о реализации проектов цифровых трансформаций по ряду направлений, в том числе в сфере электронной демократии.

Напомним, в конце декабря прошлого года Центральная избирательная комиссия инициировала госэксперимент по передаче сведений о подсчете голосов с избирательных участков непосредственно в Центризбирком, что позволит ускорить подсчет голосов на выборах.


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