Вычислили милиционера, который по заказу Януковича и Ко разворовал коллекцию

Вычислили милиционера, который по заказу Януковича и К? разворовал коллекцию

В Запорожье разоблачили бывшего милиционера, который с сообщниками завладел раритетным оружием известного запорожского коллекционера Леонида Петрашина.

Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко 15 января.

"На днях прокуратурой Запорожской области сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины одному из бывших руководителей ГУ МВД Украины в Запорожской области, который в 2010 году по предварительной договоренности с неустановленными лицами завладел раритетной оружием известного коллекционера Запорожья, чем нанес последнему ущерб на общую сумму более 30 млн. грн", – сообщает пресс-секретарь ГПУ.

По словам Лысенко, в настоящее время досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовного преступления.

Как известно, запорожский коллекционер Леонид Петрашин лишился значительной части уникальной коллекции старинного оружия в 2010 году, когда правоохранители незаконно изъяли несколько сотен ценных экспонатов огнестрельного и холодного оружия. На самого же коллекционера завели уголовное дело. Петрашин заявлял, что оружие осело у приспешников Виктора Януковича, который на тот момент занимал пост президента.

После победы Революции Достоинства некоторые пропавшие экспонаты находили в Межигорье и в доме экс-генпрокура Виктора Пшонки.

В марте 2017 коллекционеру вернули часть найденного оружия.




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